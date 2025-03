Jorge Valdano avisa al Reial Madrid abans que sigui tard: 'Serà tot el contrari'

La 2024-25 del Real Madrid ha estat marcada per alts i baixos en les dues competicions principals: LaLiga i la Champions League. A LaLiga, els blancs han mostrat una actuació irregular, situant-se en la segona posició empatats a punts amb el Barça, però amb un partit menys. A més, derrotes significatives, com el 0-4 en el Clàssic, han evidenciat deficiències defensives que preocupen a l'afició i al cos tècnic.

A la Champions League, el Real Madrid va aconseguir una classificació agònica als quarts de final després de vèncer l'Atlètic de Madrid en una dramàtica tanda de penals. L'equip va mostrar resiliència i caràcter per superar el seu etern rival, cosa que li va permetre avançar en la competició europea. Ara, el pròxim escull dels de Carlo Ancelotti serà l'Arsenal: els d'Arteta compten amb una gran plantilla i amb tota la il·lusió del món per assolir les semifinals.

Sens dubte, la Champions League continua sent el gran objectiu del Real Madrid i figures tan destacades com Jorge Valdano en són plenament conscients. La llegenda del madridisme, ara analista tàctic en diversos programes esportius, gairebé sempre encerta en les seves observacions. I, ara, l'últim que ha dit hauria de posar en alerta els pupils de Carlo Ancelotti.

Jorge Valdano adverteix al Real Madrid sobre l'Arsenal

Jorge Valdano ha volgut enviar un avís a la plantilla del Real Madrid abans del tram decisiu de la temporada. L'argentí ha assenyalat que l'enfrontament contra l'Arsenal requerirà un enfocament diferent al mostrat contra l'Atlètic de Madrid. Valdano ha destacat que l'Arsenal és un equip que busca la possessió de la pilota i que el Real Madrid haurà d'adaptar-se a aquesta circumstància per tenir èxit en l'eliminatòria.

Segons Jorge Valdano, el Real Madrid es trobarà amb "altres problemes" en el partit contra l'Arsenal. L'equip anglès es caracteritza per voler la pilota i no dubtarà a defensar-se i atacar amb la possessió de la pilota. Per això, serà un encontre "oposat al que ha tingut contra l'Atlètic".

Aquestes declaracions de Jorge Valdano subratllen la necessitat que el Real Madrid ajusti la seva estratègia per enfrontar-se a un rival que prioritza el control del joc gràcies a la possessió. Mentre que l'Atlètic de Madrid sol cedir la pilota i buscar el contraatac, l'Arsenal planteja un desafiament diferent. Una situació que obligarà els de Carlo Ancelotti a adaptar-se i ser més proactius en la recuperació i maneig de la pilota si volen assolir les semifinals de la Champions League.