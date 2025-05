Joan Laporta li demana un favor a Jorge Mendes: 'És el moment perfecte per fitxar-lo'

La direcció esportiva del Barça fa mesos que treballa en la planificació de la plantilla de cara a la pròxima temporada. Joan Laporta té l'objectiu de reforçar diverses posicions clau i una d'elles és a la parcel·la ofensiva de l'equip. Reforçar els laterals amb jugadors experimentats que puguin donar respir a Jules Koundé o Balde és també una prioritat.

A la parcel·la ofensiva, es busca un davanter amb gol que pugui substituir, a mitjà termini, un Lewandowski que complirà 37 aquest estiu. Tot i això, el rendiment de la plantilla ha estat excepcional guanyant tres títols i arribant a semifinals de la Champions. Tot això ha reportat bons ingressos extra al club que li permetrà afrontar fitxatges de garanties al mercat estival.

El president Laporta porta molt de temps seguint de prop a Rafael Leao, l'extrem portuguès de l'AC Milan i estrella dels italians. L'internacional lusità és un dels millors extrems del món i destaca per la seva habilitat, velocitat i potència física. L'estiu passat el Barça ja va intentar el seu fitxatge però es va trobar amb la negativa del club italià.

Laporta confia en Jorge Mendes

És perfectament sabut que Joan Laporta i el representant Jorge Mendes tenen una fantàstica relació que podria ser clau per al futur de Rafael Leao. L'AC Milan ha viscut una temporada molt complicada i convulsa amb el canvi d'entrenador i derrota a la final de Copa. L'extrem portuguès podria estar interessat a canviar d'aires i donar un nou impuls a la seva carrera futbolística.

Amb Lamine Yamal i Raphinha com a titulars indiscutibles a les bandes, el Barça considera fonamental incorporar un atacant que pugui oferir descans, competència i qualitat diferencial. El gran somni del president blaugrana és Rafael Leao i aquest estiu tornarà a intentar la seva incorporació. En les últimes setmanes ha entrat en escena Jorge Mendes per fer realitat el somni.

Mendes peça clau en el fitxatge

Encara que no és el representant oficial del jugador lusità, Mendes té gran influència en Leao i el seu entorn. Mendes hauria ja començat els contactes necessaris per treure el jugador de l'AC Milan on Rafael Leao ja no se sent còmode com abans. L'extrem portuguès té contracte en vigor fins al 2028 i la clàusula actual és de 175M.

El Milan podria estar obert a negociacions per una xifra propera als 70M quantitat que el Barça estaria disposat a abonar. Aquesta quantitat queda lluny dels 100M que els italians demanaven fa un any. Les sortides del club també seran importants per finançar aquesta operació i no es descarten sortides de jugadors com Ronald Araújo o Frenkie De Jong.