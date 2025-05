El Barça guanya, però l'atenció està en l'atropellament: hi ha noves imatges i detalls

El FC Barcelona s'ha imposat per 0 a 2 en el derbi català davant l'RCD Espanyol i s'ha coronat nou campió de LaLiga EA Sports. Els de Flick, després d'una primera part una mica discreta, han sabut reconduir la situació gràcies a un Lamine Yamal esplèndid. El canterà ha anotat un preciós gol des de fora de l'àrea per obrir el marcador i donar la victòria als culers.

D'aquesta manera, el Barça, i sobretot Hansi Flick, culminen una temporada per al record. L'alemany, en la seva primera campanya al capdavant, ha aconseguit el que semblava impossible fa només uns mesos. Ha omplert de confiança la plantilla, recuperant alguns que sentenciats com De Jong o Raphinha, i donant ales a les noves joies de la Masia com Cubarsí o Lamine.

[IMAGE]{1020202}[/IMAGE]

Ara bé, més enllà del que ha succeït sobre el terreny de joc, tot el protagonisme se l'ha endut l'atropellament succeït en els voltants del feu perico en la prèvia. Una situació de màxima tensió de la qual, a poc a poc, anem coneixent noves imatges i detalls.

Què ha passat en el partit entre RCD Espanyol i FC Barcelona?

Minuts abans de l'inici del partit, als afores de l'RCDE Stadium, ha tingut lloc un atropellament massiu que ha causat el caos. De fet, la trobada ha estat a punt de ser suspesa per aquesta circumstància. I és que, en un primer moment, hi havia molts dubtes al voltant del que ha succeït.

Ara sabem que l'atropellament ha estat protagonitzat per una dona que s'ha vist atrapada entre el públic mentre circulava amb el seu vehicle. Els aficionats han començat a colpejar el cotxe i, després d'uns segons d'angoixa, la dona ha accelerat emportant-se per davant a dotzenes d'espectadors. Ràpidament, el caos ha començat a regnar, però la presència de les autoritats han evitat que la cosa anés a més.

En el descans del partit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aparegut per donar a conèixer l'última hora de l'atropellament. Seren i tranquil, Illa ha confirmat el que venim explicant i que, per sort, no cal lamentar danys majors. L'atropellament s'ha saldat amb 14 ferits, tots ells lleus menys una noia que ha quedat atrapada sota el vehicle.

Les imatges que a poc a poc anem veient gelen la sang. En elles es pot veure la tensió del moment i la ràpida aparició de les autoritats. De moment, l'última hora és que la conductora ha estat detinguda i se li ha practicat el control d'alcoholèmia.