És oficial: el Reial Madrid pagarà la seva clàusula molt aviat, Xabi Alonso ho ha aconseguit

Xabi Alonso ha caigut de peu al Real Madrid: la seva arribada a la banqueta del Bernabéu ha generat una onada d'entusiasme tant a l'afició com al vestidor. Els jugadors el respecten i semblen disposats a seguir les seves instruccions al peu de la lletra, l'ambient és de compromís total. Tothom sap que ha arribat el moment del canvi, i ara toca demostrar-ho amb fets

El Mundial de Clubs es presenta com la primera gran prova per al nou tècnic blanc. L'equip ja és als vuitens de final, on s'enfrontarà a la Juventus en un duel carregat d'història i emoció. Tots dos equips han superat amb solvència la fase de grups i arriben amb confiança, però només un seguirà endavant a la recerca del títol

Xabi Alonso se la juga sense el fitxatge que ha demanat: encara no ha arribat, però ho farà molt aviat

El Real Madrid vol guanyar-ho tot, però Xabi Alonso haurà d'afrontar aquest partit sense una de les seves grans peticions: el pròxim fitxatge blanc no podrà ser present al torneig. La normativa de la FIFA prohibeix que un jugador disputi la mateixa competició amb dos equips diferents. Per tant, Álvaro Carreras, l'escollit per Xabi, no podrà vestir la samarreta blanca fins després del Mundial de Clubs

Tot i això, això no atura el club. El Real Madrid pagarà molt aviat la clàusula de rescissió de Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica, per un valor de 50 milions d'euros. Ha estat una petició expressa de Xabi Alonso, que el considera una peça clau per reforçar la defensa

Álvaro Carreras no només és un defensor sòlid, i la seva incorporació suposa un impuls per a una zona que ha generat dubtes els darrers mesos. També destaca per la seva capacitat per sumar-se a l'atac amb criteri i velocitat. Té recorregut, visió i precisió en els centres, i arribarà tan bon punt acabi la participació del Real Madrid al Mundial de Clubs

Álvaro Carreras està a punt d'arribar

El perfil d'Álvaro Carreras encaixa a la perfecció amb el que busca Xabi Alonso per al seu sistema. A més, la seva presència augmentarà la competència interna, especialment amb Fran García, que ha estat el titular habitual. La batalla per la banda esquerra està servida

Álvaro Carreras i Fran García lluitaran per un lloc en un equip que vol aspirar a tot. L'arribada del jugador del Benfica es produirà just després del Mundial de Clubs, quan podrà incorporar-se de forma immediata a la dinàmica del Madrid

Xabi Alonso aconseguirà així el seu gran objectiu al mercat. La direcció esportiva ha respost amb rapidesa, i el Real Madrid tindrà en Álvaro Carreras un reforç de present i futur. Un fitxatge que promet donar moltes alegries al madridisme