Il·lusió desfermada al Reial Madrid: el de Kylian Mbappé i la Juventus ja és oficial

Kylian Mbappé s'ha destacat per ser la gran absència en els primers enfrontaments que el Real Madrid ha jugat al Mundial de Clubs. L'estrella gala va patir una greu gastroenteritis a l'inici del campionat, cosa que li ha provocat la impossibilitat de debutar. Mentrestant, els seus companys ho han donat tot al camp per classificar l'equip per a la següent ronda.

El Real Madrid ha acabat primer de grup i s'enfrontarà als vuitens a la Juventus en una confrontació de màxima exigència. Tots dos equips arriben en període de reconstrucció, però els blancs han donat senyals d'estar més preparats. Xabi Alonso ja ha començat a implantar el seu nou esquema de joc amb tres defenses i sembla que les peces van encaixant.

I el lògic és que l'equip vagi encara a més quan el davanter francès, referència en atac, pugui finalment debutar. Si res no es torça a última hora, podrà estar contra els italians, plenament recuperat, encara que és probable que comenci a la banqueta. Ara mateix, la seva demarcació l'està cobrint el jove de la pedrera Gonzalo García amb un rendiment extraordinari.

Real Madrid líder al grup H del Mundial de Clubs

El Madrid va vèncer aquest dijous 26 de juny per 0-3 l'equip austríac del RB Salzburg en la tercera i última jornada de la fase de grups del Mundial de Clubs. Un triomf que li permet avançar fins als vuitens i plantar-se de manera invicta. Dues genialitats del brasiler Vinicius, golejador i assistent, amb un tercer gol del jugador de la pedrera Gonzalo García.

El Madrid arribava a l'enfrontament després d'una victòria contra el Pachuca (3-1) i un empat contra els saudites de l'Al Hilal (1-1). L'equip de Xabi Alonso va mostrar solidesa col·lectiva i contundència ofensiva en el tancament de la fase de grups. El conjunt austríac arribava invicte i podia arrabassar el lideratge als blancs, però res va poder fer davant la intensitat de l'equip blanc.

Gonzalo García, el jugador de la pedrera que destaca

La joia de la pedrera blanca està brillant especialment al Mundial de Clubs FIFA fins al punt d'entrar a l'equip ideal de la primera fase de grups. Un jove davanter amb molta mobilitat i una capacitat de rematada que fa por. Xabi Alonso no ha dubtat a apostar per Gonzalo davant la baixa forçosa i inesperada de Mbappé.

No podia sortir millor l'aposta de l'entrenador basc i en el primer partit contra els saudites de l'Al Hilal va marcar el seu primer gol. En el segon enfrontament, contra el Pachuca mexicà, va donar una assistència i en el tercer partit contra el Salzburg va tornar a veure porteria. Contra la Juventus, és possible que torni a sortir a l'equip titular, gran oportunitat per tornar a demostrar la seva qualitat.