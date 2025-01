Bombazo, del Liverpool al Barça, es el sueño de la afición: Ansu Fati tiene que irse

Los seguidores del FC Barcelona están ansiosos por recibir buenas noticias tras unos días realmente convulsos. El asunto de Dani Olmo ha ocupado gran parte de la actualidad, pero la directiva del club catalán tiene muchos otros frentes pendientes. Uno de ellos tiene que ver con Ansu Fati y con un posible fichaje del Liverpool que haría las delicias del aficionado culé.

El '10' del Barça casi no juega y su futuro está más en duda que nunca. Pese a que Flick le dio la oportunidad de quedarse y demostrar su innegable talento, Ansu Fati no ha podido demostrar nada debido a las constantes lesiones que ha sufrido. Además, cuando ha estado disponible tan solo ha jugado algunos ratos y a muy mal nivel, demostrando una falta de confianza evidente.

Ante tal escenario, la cúpula del Barça ya está valorando distintas opciones de cara al próximo verano. Para empezar, la venta de Ansu Fati parece estar encarrilada, pero Deco podría convertirla en imprescindible si consigue convencer a la estrella del Liverpool. Sí, porque por extraño que parezca, el FC Barcelona no descarta intentar el fichaje de Mohamed Salah.

Ansu Fati por Mohamed Salah, un sueño para el Barça

Pese a que el Barça no atraviesa su mejor momento a nivel económico, hay 2 factores que pueden acercar a Mohamed Salah al Camp Nou. El primero, y el más importante, es que el egipcio termina contrato esta misma temporada y no parece que vaya a renovar. De hecho, hace algunas semanas, Salah se mostró decepcionado con la directiva del Liverpool por no ofrecerle una propuesta para seguir en Anfield, pero pese a su crítica todo sigue igual.

Es por eso que el FC Barcelona no descarta su fichaje, y Ansu Fati podría terminar de cerrarlo. Sí, porque pese a que Mohamed Salah puede salir gratis del Liverpool, su salario es bastante elevado, y es ahí cuando entra en juego el '10' del Barça. Y es que Ansu, que actualmente percibe 14 millones brutos según lo que dice el diario Sport, podría salir para hacer hueco al talentoso egipcio.

Veremos qué sucede en verano, pero es evidente que la llegada de Mohamed Salah al FC Barcelona sería un soplo de ilusión para los aficionados. Salah lleva varias temporadas a un nivel soberbio en la Premier League y sus cifras asustan. En cambio, Ansu Fati se ha estancado a causa de tantas lesiones y la mejor solución para relanzar su carrera es salir en busca de minutos, así que todo es posible.