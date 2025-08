¡Bombazo! La última hora de Ronald Araújo lo cambia todo: 'Le ha dicho a Deco...'

Ronald Araújo es considerado por muchos como uno de los mejores centrales de la élite futbolística. Es cierto que su última temporada no ha sido todo lo buena que se esperaba, pero las condiciones del uruguayo son inigualables. Hablamos de un defensa rápido, capaz de ayudar en la salida del balón, potente físicamente y con una excelente colocación.

Pese a ello, Ronald Araújo sabe que, ahora mismo, tanto Iñigo Martínez como Pau Cubarsí están por delante de él. El central charrúa ha perdido la titularidad desde la llegada de Hansi Flick al banquillo. Con Xavi, Araújo era indiscutible en la parcela defensiva, pero ahora todo ha cambiado, y su futuro también podría hacerlo tras la reunión que ha mantenido con Deco.

Ronald Araújo lleva viviendo en el alambre muchos meses

Cuando Flick aterrizó en el banquillo culé, Ronald Araújo estaba de baja por una lesión que había sufrido en la Copa América. Dicha lesión le impidió hacer la pretemporada y solo se pudo incorporar al grupo bien iniciado el mes de diciembre. En enero, los rumores que lo relacionaban con la Juventus fueron en aumento hasta el punto en el que casi se hace oficial su traspaso.

Ahora bien, después de la tormenta siempre llega la calma, y tras decidir quedarse, Ronald Araújo acabó renovando con el Barça hasta 2031. Eso sí, se estableció una cláusula de 65 millones para los primeros quince días de julio, período de tiempo que ya ha transcurrido. Ahora, su cláusula de rescisión ha pasado a ser de 1.000 millones de euros.

Dicha cifra indica que Deco tiene en sus manos el futuro de Ronald Araújo, pues no hay ningún equipo capaz de pagar tal cantidad. Si alguien quiere llevarse al uruguayo, antes tendrá que negociar con el Barça, que se mantiene inflexible. Flick quiere que Araújo se quede, pero la realidad es que el central ha puesto condiciones para seguir en el club catalán.

Ronald Araújo se lo ha dicho a Deco: sentirse importante o hacer las maletas

Aunque el charrúa ha afirmado que su futuro pasa por el Camp Nou, Deco sabe que tendrán que cumplir con sus expectativas. Ronald Araújo no se quedará si percibe que no va a ser importante para Flick. Y lo más destacado es que su valor de mercado es de solo 35 millones, así que si fuerza su salida, el club catalán no recibirá mucho dinero.

Parece evidente que Ronald Araújo no quiere tener un rol secundario otra temporada más y podría solicitar una salida este mismo verano si nada cambia. Deco aceptaría negociar su marcha siempre y cuando reciba una oferta adecuada. Como decimos, algo que parece complicado, ya que su tasación ahora mismo es de solo 35 millones: el Barça espera obtener, como mínimo, los 65 que marcaba su cláusula hace días.