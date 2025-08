Gran notícia! Aitana Bonmatí pren una decisió 100% inesperada: 'Fora del Barça...'

Aitana Bonmatí no necessita presentació. La millor futbolista del món ja és una icona i un exemple per a milers de nenes que somien arribar lluny. El seu lideratge al Barça Femení va més enllà del terreny de joc, Aitana és compromís, és talent, és història viva del futbol femení.

Guanyadora de dos Balons d'Or, dos premis The Best i un sense fi de reconeixements, la seva trajectòria ha estat marcada per l'esforç, la constància i la humilitat. No ha estat un camí fàcil, però ha sabut obrir-se pas en un món que, fins fa poc, girava l'esquena al futbol femení.

Una decisió que ningú esperava

Per això, quan l'Aitana ha dit que se'n va... el món del futbol ha quedat sense paraules.

Tranquils, no se'n va del Barça com a jugadora, almenys no de moment. Però sí que ha pres una decisió que trenca tots els esquemes:Aitana Bonmatí ha decidit construir el seu propi museu. I ho farà fora del Barça, a Sant Pere de Ribes, el seu poble natal.

Una decisió tan inesperada com emocionant. Perquè no és només un museu de trofeus, és un homenatge a la seva història, a les seves arrels, a tot el que ha viscut per arribar on és. Una manera de dir:"Aquí va començar tot."

“L'espai d'Aitana Bonmatí”

Així ho ha explicat en una entrevista amb ESPN.“Sí, ho he pensat, de fet, estem treballant-hi”, ha confessat. El projecte ja està en marxa i s'està dissenyant com un lloc molt especial.

No serà un museu tradicional, serà un espai emocional.Un recorregut per la seva vida i la seva carrera, però també pels seus valors. Hi haurà copes, medalles, pilotes d'or… però el més important seran els records.

“El més especial seran les coses que m'han anat donant els fans”, ha dit. Aquest detall ho canvia tot. Perquè no és un museu per enaltir el seu ego, sinó un lloc per compartir la seva història amb qui l'ha acompanyada des del principi.

Més que una campiona

L'Aitana vol que qui visiti aquest espai no només vegi la jugadora, també la persona. La nena que somiava,la jove que va trencar barreres i la dona que va fer història a l'esport espanyol.

Al seu poble, on tot va començar, neixerà aquest nou racó d'inspiració. Un lloc on els somnis tenen nom propi: Aitana Bonmatí.

Amb només 27 anys, l'Aitana ja és llegenda. Però el millor és que segueix escrivint la seva història. I ara, ho farà també des d'un espai que, sense ser al Camp Nou, serà igual de sagrat per al futbol.