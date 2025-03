El VAR y el arbitraje en España están más cuestionados que nunca y, en parte, es por una guerra existente entre varios bandos. El Real Madrid, por una parte, sigue atacando al CTA y proponiendo cambios estructurales en el arbitraje liderado por la RFEF, mientras que árbitros retirados y estamentos opinan y lanzan mensajes. Uno de los grandes protagonistas del arbitraje en España es, sin duda alguna, el valenciano Mateu Lahoz, que hace algunas semanas criticó duramente al sistema arbitral y a su particular funcionamiento.

Sin ir más lejos, Mateu Lahoz dejó caer que, en España, si tienes 'padrino' dentro del estamento arbitral es mucho más sencillo que acabes pitando en Primera División. Las palabras de Mateu Lahoz han molestado y mucho al CTA, liderado por Clos Gómez, quien ha estallado duramente contra quien fuese colegiado de Primera División durante 15 temporadas oficiales. Además, Clos Gómez se siente amenazado, pues Medina Cantalejo está estudiando, desde hace semanas, cambiarle por el propio Mateu Lahoz, que pasaría a ser el nuevo jefe del VAR en España.

Mateu Lahoz, exárbitro valenciano y ahora analista arbitral, sigue protagonizando declaraciones polémicas y esta vez ha recibido el CTA, al que calificó de "poco meritocrático", dándole la razón al Madrid. El que fuera colegiado durante 15 temporadas en Primera División, lanzó un fuerte bombazo que dejó muy tocado al Barça y que le dio toda la razón al Real Madrid. El club que preside Florentino Pérez sigue empeñado en desacreditar el funcionamiento arbitral en España y figuras importantes como Mateu Lahoz siguen avivando un caos que parece no tener final.

Muy fuerte: el jefe del VAR carga duramente contra Mateu Lahoz: 'Es un re...'

Mateu Lahoz no solo desprestigió el funcionamiento de los ascensos en el arbitraje español, también tuvo otros calificativos muy despectivos y que tenían un claro destinatario: el jefe del VAR. "Todos aquellos árbitros, sagas de árbitros que sus padres, abuelos y otros han sido y han llegado a categorías altas, normalmente suelen llegar al arbitraje", reveló Mateu Lahoz en la 'COPE'. En una charla con Paco González en el programa 'Tiempo de Juego', Mateu Lahoz lanzó este dardo, asegurando que el sistema propuesto por el CTA no es justo y objetivo.

Ante estas palabras y acusaciones, el jefe del VAR no se ha quedado callado y ha cargado duramente contra Mateu Lahoz, que ha sido señalado. "Yo fui un gran amigo de Mateu Lahoz, y lo digo en pasado. Todo lo que dice es absolutamente criticar por criticar", aseguró Clos Gómez, jefe del VAR en territorio español.

En una entrevista en 'El Laguero' de la 'SER', Clos Gómez ha seguido con su particular ataque a Mateu Lahoz. "Lahoz fue 'The Special One', pero ahora mismo está en un proceso de difamación absoluta de todo", aseguró el jefe del VAR en España, molesto por las críticas del valenciano.