Fitxatge tancat, menys de 10 milions, Barça i Atlètic accepten: Laporta li diu adeu

Barça i Atlètic de Madrid són dos equips que competeixen cada any pels títols en joc, però també en el mercat de fitxatges. Des de fa diverses temporades, és habitual observar traspassos i intercanvis entre ambdues entitats. Els exemples més importants els tenim en David Villa, Luis Suárez o el mateix Antoine Griezmann.

En els últims dies, Laporta ha aconseguit tancar un nou traspàs a l'Atlètic: el primer descart de Flick s'acomiada del Barça. Era un secret a veus que Simeone anava darrere la pista d'un actiu del club català que no compta per al tècnic alemany. El coneix perfectament i sap el que pot aportar, així que ha demanat un esforç a Enrique Cerezo per tancar el seu traspàs.

En aquest sentit, tot i que encara no és oficial, és molt probable que Clément Lenglet no torni a vestir la samarreta del FC Barcelona. Actualment està cedit, precisament, a l'Atlètic, i Simeone està encantat amb el seu rendiment. Flick no compta amb ell i Laporta activarà la seva venda, encara que ja té assumit que no podrà recuperar els 35 milions que el Barça va pagar en el seu dia.

Laporta posa preu a Clément Lenglet

Clément Lenglet és un futbolista que té un alt salari a la plantilla culer i Laporta vol donar-li sortida el més aviat possible. S'ha parlat d'un acord proper als 10 milions, però la realitat és una altra. Finalment, el Barça s'haurà de conformar amb una xifra més baixa, al voltant dels 6 'quilos'.

Un preu més que raonable tenint en compte el bon rendiment ofert aquesta temporada vestint de blanc-i-vermell. Laporta s'assegura d'aquesta manera alliberar massa salarial per a possibles fitxatges objectiu del pròxim mercat estival. Clément Lenglet deixarà de ser un llast per al Barça i l'Atlètic incorporarà un central que els ha vingut com anell al dit aquesta temporada.

Simeone aposta per Clément Lenglet

Clément Lenglet ha estat un dels futbolistes més utilitzats per Simeone aquesta campanya. Després d'un inici irregular, el central gal s'ha assentat en l'equip titular del Cholo. Lenglet ha disputat, fins al moment, 29 partits, 2.456 minuts de joc efectiu, marcant 2 gols i donant 2 assistències.

Encara que la seva arribada no va generar gran il·lusió en l'afició de l'Atlètic de Madrid, el central ha sabut guanyar-se un lloc en l'onze titular. Gràcies a la seva professionalitat i solvència defensiva, s'ha convertit en una peça clau en la defensa atlètica. L'aposta de Simeone per Clément Lenglet no només respon a una gran temporada, sinó també a una planificació a llarg termini.