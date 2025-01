Primer fitxatge confirmat al Barça! Hansi Flick el tanca després de la Supercopa

El Barça torna a brillar des que Hansi Flick es va fer càrrec de la plantilla. Moltes coses han canviat des de la seva arribada, sens dubte, un tècnic proper als jugadors, però alhora tremendament exigent a tots els nivells. Flick, no només ha tocat certs aspectes del joc per recuperar l'efectivitat perduda, sinó que també ha estat capaç de guanyar-se a tots els que l'envolten.

Hansi Flick ha sabut donar plena confiança a les perles de La Masia, una decisió simple i intel·ligent. A més, ha sabut gestionar en tot moment un grup de joves que el seu major anhel és arribar al primer equip del Barça. L'alemany ha comprès que aquests joves porten anys al club, estan amarats d'ADN Barça, i a poc que els doni, el seu rendiment serà màxim.

D'aquesta manera, Hansi Flick s'ha guanyat la plena confiança dels Casadó, Cubarsí, Yamal, Marc Bernal i companyia. L'èxit de Flick no només radica en confiar en els joves, sinó que ha sabut recuperar i treure el màxim de jugadors com Raphinha. El brasiler, que tenia un peu fora del Barça l'estiu passat, està sent clau en el seu esquema de joc, assistint i marcant gols.

L'èxit de la Supercopa

Hansi Flick li ha tornat a donar una nova lliçó a Carlo Ancelotti i li endossa un global de 2-9 en els dos partits oficials disputats aquesta temporada. Si la línia de fora de joc avançada va ser la trampa utilitzada en el primer encontre, en aquest segon envit, Flick va apostar pel contracop. Va utilitzar l'arma preferida pels blancs sense renunciar a l'ADN Barça i li va sortir a la perfecció.

Lamine Yamal es va posar l'equip a l'esquena, Casadó va regnar a la medul·lar i Cubarsí va seguir sent inexpugnable en l'eix de la defensa. Amb aquesta victòria, Hansi Flick espera que sigui un punt d'inflexió per recuperar la bona línia en la competició de lliga. Després d'aquest títol, Flick ha aprofitat per tancar el primer fitxatge per al 2025, té llum verda de la directiva i arribarà el pròxim estiu.

Jonathan Tah, el primer a arribar

Hansi Flick té com a objectiu principal reforçar l'atac i buscar un substitut ideal a mitjà termini per a Robert Lewandowski. No obstant això i tenint en compte les possibles sortides de Ronald Araújo a la Juventus i Eric García al Girona, el tècnic ha preferit lligar un central. Jonathan Tah, central del Bayern Leverkusen, ha estat una petició expressa de Flick, acaba contracte al juny 2025 i no ha renovat, finalment ha arribat a un acord amb el Barça.

El central alemany és un jugador molt consolidat, als seus 28 anys és considerat un dels millors centrals de la Bundesliga. Hansi Flick coneix a la perfecció el central alemany, que arribarà gratis per a la pròxima temporada. Jonathan Tah es caracteritza per ser un líder al camp, temple i fredor li asseguren gestionar les dificultats defensives que puguin sorgir durant els encontres.