Ferland Mendy ja té preu per marxar del Madrid: ni 20 ni 30 M€, ningú s'ho esperava

Ferland Mendy va aterrar al Real Madrid a l'estiu de 2019. Va arribar procedent de l'Olympique de Lyon, on havia brillat com a lateral físic, ràpid i contundent.

La seva irrupció va generar moltes expectatives, i les seves primeres temporades al Bernabéu van complir amb el que s'esperava.

Va ser un defensor sòlid, fiable en l'u contra u i molt difícil de superar. Tanmateix, la seva evolució no ha estat la que s'esperava.

A poc a poc, el seu rendiment ha anat caient en picat. Les lesions han estat una constant que l'han lastrat.

Crítiques i competència ferotge

La seva escassa aportació ofensiva i la pèrdua de consistència en defensa han alimentat les crítiques.

En els darrers mesos, el seu nom ha sonat més fora que dins del club. Cada cop són més les veus que demanen la seva sortida del Real Madrid.

El present no ajuda a canviar aquesta narrativa. Amb l'arribada de Álvaro Carreras, el seu futur es complica encara més.

L'ex del Benfica ha estat fitxat per ocupar el lloc de titular. Té físic, recorregut i més presència ofensiva que Mendy.

El problema per al francès no s'acaba aquí. Fran García també parteix amb avantatge, ja que en el darrer Mundial de Clubs va mostrar un gran nivell. Ha recuperat la forma i compta amb la confiança del cos tècnic.

Mendy, en canvi, segueix al dic sec. Porta diversos mesos sense jugar per lesió i, quan ha estat disponible, no ha convençut. La seva continuïtat al vestidor blanc trontolla i sap que no té lloc assegurat.

Preu a la baixa

Per això, a les oficines del Bernabéu ja han pres una decisió. El club ha fixat un preu de sortida per atraure possibles compradors. Lluny de demanar xifres altes, el Real Madrid ha optat per una postura realista.

El preu per Ferland Mendy és de 14 milions d'euros. Una xifra baixa si es compara amb el seu valor de mercat de fa tot just un parell de temporades.

Però també és el reflex de la seva situació actual, marcada per les lesions i la manca de continuïtat.

Fins ara, cap club ha presentat una oferta formal. Però a Valdebebas esperen que aquest preu assequible obri la porta a interessats. Equips de la Premier League i la Ligue 1 segueixen la seva situació de prop.

El Real Madrid vol alleugerir la plantilla i fer caixa. I tot apunta que Mendy podria ser una de les primeres sortides de l'estiu.

La seva etapa al Bernabéu s'apaga lentament. I el seu destí, encara per decidir, sembla cada cop més lluny de Madrid.