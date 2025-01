Fabrizio Romano es el principal referente informativo del mercado de fichajes. Sus exclusivas, filtraciones y anuncios son muy esperados por los aficionados debido a su gran fiabilidad. Su famoso "Here we go" se ha convertido en la frase que da luz verde a los traspasos más importantes del continente europeo.

Sin duda, Fabrizio Romano debe estar muy atento a todo lo que sucede para ser el primero en informar, y precisamente eso es lo que ha sucedido recientemente. En concreto, los protagonistas de su última publicación son el Barça y la estrella del Tottenham, Heung-Min Son. Deco busca un extremo de primer nivel para reforzar la parcela ofensiva, mientras que el habilidoso delantero surcoreano termina contrato este verano, así que los rumores no han tardado en aparecer.

De hecho, portales como Mundo Deportivo han asegurado que Heung-Min Son ha sido ofrecido al FC Barcelona a través de varios intermediarios. El '7' parece que está dispuesto a zanjar su etapa en la Premier League según la fuente anteriormente mencionada y el club catalán podría ser su destino final. Un escenario que ilusiona a la afición culé y sobre el que ha querido hablar Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano habla sobre lo de Heung-Ming Son y el Barça: 'Está confirmado...'

Está claro que Heung-Ming Son sería un refuerzo de lujo para el Barça. El surcoreano suma 169 goles y 90 asistencias desde su llegada al Tottenham en la temporada 2014/2015, demostrando ser un auténtico crack. Además, el hecho de que pudiera aterrizar a coste cero en el Camp Nou obligan a Laporta y Deco a intentar su fichaje.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Fabrizio Romano ha confirmado en qué equipo jugará Heung-Ming Son la próxima temporada, y no será el Barça. Y es que el reputado periodista ha asegurado hace escasos minutos que el Tottenham ha activado la cláusula que permite renovar automáticamente a Son. De este modo, el futuro del surcoreano pasa por el Tottenham, descartando así la opción de vestir la camiseta culé.

Deco encuentra alguien mejor que Heung-Ming Son

Tras el anuncio de Fabrizio Romano sobre Heung-Ming Son, el Barça ha cambiado de objetivo. Y Deco, consciente que tendrá que rascarse el bolsillo para cumplir con las peticiones de Flick, ya tiene a sus favoritos. En concreto, Rafael Leao y Luis Díaz.

El mejor jugador del AC Milan no pasa por un buen momento en Italia y ya lleva varios meses siendo relacionado con el Barça. Por otro lado, el colombiano del Liverpool exige una mejora en sus condiciones contractuales, pero de momento no han llegado. Por lo tanto, Rafael Leao y Luis Díaz avanzan posiciones en la lista de deseos de Deco.

Habrá que ver qué sucede finalmente en el Barça, pero lo que está claro es que Heung-Ming Son renovará con el Tottenham. Así lo ha confirmado Fabrizio Romano, quien ha filtrado la noticia esta misma mañana. Ahora todo queda entre Rafael Leao y Luis Díaz.