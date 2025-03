Estrada Fernández estalla contra VAR tras el audio del Barça-Girona: 'Negligente y...'

Ayer, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, el Barça logró una cómoda victoria por 4 a 1 sobre el Girona. Los hombres de Hansi Flick dominaron el partido de principio a fin, superando a los de Míchel con un juego sólido y eficaz. Eso sí, pese a la contundencia del marcador, el encuentro no estuvo exento de polémicas, lo que ha provocado una feroz reacción por parte del ex árbitro internacional Xavier Estrada Fernández.

Estrada Fernández, conocido por su enfoque crítico hacia el arbitraje y el uso del VAR, estalló en redes sociales tras el partido, específicamente por una jugada protagonizada por Fermín López. A lo largo de su carrera, Estrada ha defendido un arbitraje transparente y justo, y siempre ha manifestado su descontento con la falta de claridad en el uso del VAR. En este caso, la polémica surgió a raíz de una acción sobre Fermín López, que se disponía a entrar en el área del Girona y fue derribado por un defensor rival.

Estrada Fernández reacciona a la polémica del Barça-Girona

El árbitro del partido, Pulido Santana, señaló inicialmente falta fuera del área, pero el VAR intervino y sugirió que revisara la jugada en el monitor. "Te recomiendo que vayas a ver la imagen", se escucha en el audio del VAR: recomendación que debería haber llevado a Santana a revisar si la falta fue dentro o fuera. Sin embargo, para sorpresa de todos, Pulido Santana no señaló la falta dentro del área, sino que, de manera inesperada, optó por señalar falta en ataque de Fermín.

Esta decisión levantó ampollas, y Estrada Fernández no tardó en manifestar su indignación en redes sociales. El ex árbitro calificó la actuación del VAR de "surrealista, increíble, negligente, preocupantey escandalosa", criticando la falta de claridad en la comunicación entre los árbitros y el sistema de asistencia arbitral. "¡El VAR no le dice qué debe revisar! ¿Está el audio editado? ¿Por qué no le explica qué debe valorar?", escribió Estrada Fernández visiblemente enfadado en su cuenta de Twitter.

Aunque el Barça se llevó los tres puntos, la polémica del partido ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una mayor transparencia. La intervención del VAR, que nació con la intención de corregir errores evidentes, sigue siendo una fuente de controversia, especialmente cuando las decisiones no se explican de forma clara y directa.

La ira de Estrada Fernández resuena con la de muchos, que piden un sistema más eficiente y comprensible para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.