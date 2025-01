La mujer de Vitor Roque confiesa su calvario y pide el divorcio: 'Comida para perros'

Vitor Roque está siendo el protagonista del día, y nada tiene que ver con su desempeño dentro del terreno de juego. Y eso que anoche, el futbolista brasileño tuvo la oportunidad de ocupar muchas portadas, ya que se enfrentaba con el Betis a su ex equipo, el FC Barcelona. Sin embargo, pese a que marcó gol de penalti en la recta final del partido, hoy está centrando toda la atención por un motivo distinto.

En concreto, la polémica alrededor de Vitor Roque tiene que ver con las últimas declaraciones de su mujer, la modelo e influencer Dayana Lins. Y es que la joven de 20 años ha sorprendido a todos con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que retrata a su marido. Confiesa sentirse triste por lo que ha sucedido últimamente y lamenta que su vida haya cambiado para peor: incluso ha comentado alguna situación realmente escabrosa.

Las palabras de Dayana Lins sobre Vitor Roque

Según relata Dayana Lins, cuando llegaron a Europa, la actitud de Vitor Roque comenzó a cambiar. Ella atribuye estos cambios a la presión del fútbol, un ambiente que, según su visión, afectó negativamente a su relación. Dayana esperaba ser el "refugio seguro" para su esposo, pero en lugar de encontrar apoyo y cariño, Vitor Roque sacó su estrés a través de palabras y actitudes muy duras.

Dayana Lins también habla de la incomodidad que ha vivido al dejar atrás su vida en Brasil para mudarse a otro país y seguir de cerca la carrera de Vitor Roque. La joven dejó su casa familiar para acompañar a su esposo en su nueva etapa, pero, según sus palabras, no encontró lo que esperaba en términos de apoyo emocional y cariño. Lins asegura que, tras casarse en 2023, justo antes de llegar al Barça, su vida ha cambiado a peor.

La peor experiencia de Dayana Lins: "Comida de perro"

Entre las experiencias dolorosas que Dayana Lins compartió, destacó una en particular: "no sentirte impotente por no poder salir a comprar comida, diciendo que es para los perros".

Lins relató que ni siquiera podía acceder a lo que había en su propia nevera, y que pedirle a su marido que comprara comida era casi como pedirle a un extraño. Esta situación, combinada con la falta de empatía por parte de Vitor Roque, fue un factor determinante para su decisión de pedir el divorcio.

El futuro de Vitor Roque, tanto en lo personal como en lo profesional, podría verse afectado por esta situación. Pero lo que está claro es que, por ahora, Dayana Lins ha tomado la decisión de seguir adelante sola por su propio bienestar. Dayana concluye su mensaje recordando la importancia de estar con alguien que también renuncie por ti y que esté dispuesto a ofrecerte lo mismo que tú le das.