El CSD humilia a Javier Tebas explicant la veritat sobre Dani Olmo: 'Juga per cul...'

L'embolic entre Javier Tebas, president de LaLiga, i el Consell Superior d'Esports (CSD) per la inscripció de Dani Olmo està lluny d'arribar al seu final. Fa uns dies coneixíem l'últim episodi d'aquesta sèrie amb la decisió de l'organisme públic de mantenir la cautelar a Olmo i Pau Víctor, permetent així que puguin jugar. No obstant això, només unes hores després, Tebas va respondre enviant el cas als jutjats en un desesperat intent per aturar la decisió del CSD, encara que sense massa èxit.

Si res no canvia, i sembla difícil que ho faci, Dani Olmo i Pau Víctor podran jugar sense problemes amb el FC Barcelona fins al final de la present temporada. Una decisió que no ha agradat gens a Javier Tebas, qui considera que la imparcialitat de LaLiga s'està veient afectada, ja que no tots juguen amb les mateixes normes. L'embolic és tremendo i el futur del més incert, ja que els detalls no estan del tot clars i es perden entre tanta burocràcia.

Ara bé, en les últimes hores, José Manuel Rodríguez Uribes, el president del CSD, potser cansat per tot el que ha passat, ha donat la cara públicament. Ho ha fet xerrant amb Josep Pedrerol i la veritat és que no s'ha guardat res. Ha analitzat el cas de Dani Olmo i, per rematar, ha sentenciat a Javier Tebas amb una afirmació que no ha passat desapercebuda.

El CSD culpa Javier Tebas que Dani Olmo pugui jugar

Pedrerol ha preguntat a Uribes si tot el cas Dani Olmo es redueix a un defecte de forma, cosa a la qual el màxim representant del CSD ha respost amb sinceritat. "Més que defecte de forma, jo diria nul·litat de ple dret. Si no fas les coses bé, seguint els canals establerts, en les formes establertes, perquè en dret és clau, és fonamental", ha reconegut.

Una sentència que ha donat peu al dard definitiu a Javier Tebas: "Si s'haguessin fet les coses bé, Dani Olmo no estaria jugant". D'aquesta manera, sembla evident que la insistència de Tebas i de LaLiga que no jugui Dani Olmo està fonamentada. No obstant això, el CSD considera que les formes i els procediments no han estat correctes i ha donat l'ordre, "seguint criteris estrictament jurídics", de permetre a Olmo seguir jugant.

Javier Tebas respon a Uribes

Després de sortir a la llum les declaracions del president del CSD, Javier Tebas ha respost a les seves xarxes socials.

"El president del CSD ha assenyalat públicament que la responsabilitat en el cas de Dani Olmo és de LaLiga, per haver plantejat l'assumpte en una Comissió de Seguiment sense competències. Davant d'aquesta afirmació, cal formular una pregunta senzilla", ha començat dient Tebas.

"Qui va expedir llavors la nova llicència dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor. La pròpia resolució del CSD no aconsegueix establir cap data d'expedició, i davant d'aquesta absència, conclou que les llicències anteriors mai van ser cancel·lades". Sens dubte, un assumpte que encara portarà molta cua.