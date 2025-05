Confirmat, Ter Stegen pren una decisió impactant: gir de 180 graus al Barça

Ter Stegen s'ha recuperat completament de la lesió que va patir fa alguns mesos. El porter alemany està llest per recuperar la titularitat després d'una temporada molt complicada. Ha vist com l'afició culer ha centrat el focus de les seves crítiques en la seva persona després de la gran temporada completada per Szczesny.

El primer que ha de resoldre Ter Stegen és el seu futur, que encara no està clar. Tot i que ha estat el titular del Barça els últims anys, el seu lloc no està assegurat. Hansi Flick, Deco i Joan Laporta tenen dubtes sobre el nivell que podrà oferir després de la seva lesió.

Davant d'aquest escenari, no és cap secret que el FC Barcelona està buscant un nou porter. La continuïtat de Szczesny segueix a l'aire tot i l'oferta de renovació que té i Iñaki Peña marxarà. Així que només queda per saber què passarà amb Ter Stegen.

El Barça busca nou porter i Ter Stegen respon

El Barça està a la recerca d'un nou porter per a la pròxima temporada. Aquesta recerca podria afectar directament el futur de Ter Stegen. Joan García, del RCD Espanyol, i Lucas Chevalier, del Lille, sonen amb força com a possibles fitxatges per ocupar la porteria del Camp Nou.

Davant d'aquesta situació, Ter Stegen no ha restat de braços plegats. Segons fonts properes, l'alemany ha filtrat les seves intencions. No descarta sortir del Barça si no pot assegurar-se la titularitat: el seu gran objectiu és arribar en plena forma al Mundial de 2026.

Decisió sorprenent i radical

La decisió de Ter Stegen podria ser sorprenent i radical. Si no pot ser titular al Barça, buscarà continuïtat en un altre equip. Això podria marcar el final de la seva etapa al Camp Nou, un adeu que impactaria en el club i els aficionats.

Això sí, la sortida de Ter Stegen estarà lligada a l'arribada de Joan García o Chevalier. Si cap d'aquests dos porters acaba fitxant pel Barça, Ter Stegen seguirà defensant la samarreta culer. La decisió dependrà també de les negociacions i el mercat de fitxatges, una finestra de transferències que es preveu força ambiciosa per al FC Barcelona.

En qualsevol cas, tot i que Ter Stegen torna a estar en forma, el seu futur al Barça és més incert que mai. En aquest sentit, la directiva del club estudia alternatives per a la porteria. L'alemany vol jugar i estar al Mundial de 2026 al seu millor nivell.

Si no aconsegueix la titularitat al Barça, la seva marxa és una possibilitat real. La pròxima temporada serà clau per definir el seu destí i el de la porteria culer.