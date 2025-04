Ter Stegen demana un impossible i Hansi Flick respon: 'No és el moment'

El FC Barcelona està vivint una de les seves millors temporades en molt de temps. Sota la direcció de Hansi Flick, l'equip ha aconseguit capgirar la situació en pocs mesos, cosa que ha portat la felicitat al vestidor culer.

El Barça es troba en una gran forma, tant a LaLiga com a la Champions League, i l'ambient dins del club és positiu. No obstant això, hi ha una situació que podria entelar aquest bon moment: la recuperació de Ter Stegen.

El porter alemany, després de diversos mesos de recuperació per una greu lesió al genoll, està decidit a recuperar la titularitat abans que acabi la present temporada.

En aquest sentit, en les últimes hores, Ter Stegen ha reconegut que el seu objectiu és tornar a l'equip el més aviat possible.

"Si aguanto bé la tensió i tots els aspectes de l'entrenament amb l'equip, li donaré un empenta a l'entrenador perquè sàpiga que estic llest", va afirmar el meta alemany.

Ter Stegen vol jugar una final de Champions League

Ter Stegen té un desig clar: tornar a jugar, fins i tot en una possible final de la Champions League. L'alemany sap que la seva presència en aquesta instància seria clau i ha expressat la seva esperança de poder replicar el que va fer Thibaut Courtois l'any passat amb el Real Madrid.

Recordem que el belga va disputar la passada final de Champions League, tot i que Lunin va disputar tota la competició sota pals.

No obstant això, perquè Ter Stegen torni a la titularitat en aquesta final, seria necessari que Wojciech Szczesny, l'actual titular, fos donat de baixa en la competició. Una situació que fa que aquesta opció sigui molt poc probable.

La carambola es presenta complicada, ja que el rendiment de Szczesny aquesta temporada ha estat notable. El porter polonès ha demostrat ser un gran substitut per a Ter Stegen i el seu nivell ha estat molt bo en els partits més importants.

Canviar-lo en la recta final de la temporada podria ser arriscat i el rendiment constant de Szczesny el col·loca en una posició difícil de reemplaçar.

La resposta de Hansi Flick: "pas a pas"

Hansi Flick ha respost a les declaracions de Ter Stegen de manera molt clara i cautelosa. "Ter Stegen també estava avui al camp, però cal anar pas a pas.

Cal esperar, ara no és el moment de prendre decisions ni de parlar d'això. Hem de centrar-nos en el que passa avui", va dir Flick.

El tècnic blaugrana va deixar clar que, tot i que Ter Stegen està fent un esforç per recuperar-se, no és el moment de prendre decisions sobre el seu retorn a la titularitat.

El futur de Ter Stegen al Barça

Malgrat els dubtes, Ter Stegen continua sent una figura important al Barça. El seu retorn serà clau per a l'equip, però tot dependrà de la seva evolució física i de la decisió final de Hansi Flick.

Amb Szczesny en un gran nivell, la competència per la porteria del Barça podria ser una de les històries més interessants en la recta final de la temporada.