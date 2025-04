Se confirma el fichaje de Gerard Martín, el Barça ya lo hace oficial: 'Adiós final'

Gerard Martín, lateral izquierdo del primer equipo del Barça, se ha convertido en una de las figuras del momento, pues ha pasado a ser titular por la lesión de Alejandro Balde. Gerard Martín está viviendo su primer curso como profesional, pero lo cierto es que el de Esplugues de Llobregat se ha adaptado bastante bien y, por ende, ya ha recibido ofertas. El Barça ya las conoce y, por consiguiente, sabe que el futuro de Gerard Martín sufrirá un importante cambio en las próximas semanas: su fichaje estaría cerrado y sería oficial próximamente.

Gerard Martín ha ganado forma física y, por si esto no fuera suficiente, también ha sido capaz de adaptarse a las exigencias de Primera División, muy distintas a las de Tercera. Gerard Martín, formado en las filas del Cornellà, dio el salto al filial culer hace un par de veranos y, con la llegada de Flick, se ha ganado seguir arriba. Además, cabe recordar que Gerard Martín renovó su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2028, por lo que el Barça cuenta con él para el futuro.

Ahora bien, el crecimiento exponencial de Gerard Martín ha provocado que el lateral catalán haya recibido ofertas. Joan Laporta sabe que la Masia deberá seguir siendo el pilar fundamental del nuevo Barça de Flick y, por ende, está dispuesto a tener bajo control a todas sus mayores promesas. Ahora bien, esto no será posible con Gerard Martín, pues el lateral catalán, que llegó al Barça hace algunas temporadas, ha firmado un contrato y el Barça no lo podrá evitar.

Gerard Martín gana peso dentro y fuera del Barça, fichaje cerrado: "Joan Laporta ya lo sabe..."

El Barça no culminó un buen mercado de fichajes, pero no todo son malas noticias, pues la cantera sigue dando nuevos frutos y el último en llegar ha sido Gerard Martín. Con Martín el Barça tiene el futuro asegurado y así lo considera, también, el presidente Joan Laporta. Un Joan Laporta, eso sí, que no podrá evitar que Gerard Martín firme un nuevo contrato profesional fuera del Barça.

Y es que, según ha trascendido en estas últimas horas, el joven canterano español formado en el Cornellà estaría muy cerca de adentrarse en otra nueva y gran dimensión futbolística. Joan Laporta no esconde su preocupación, pues sueña con poder retener y, sobre todo, estabilizar a un Gerard Martín que está evolucionando y creciendo mucho bajo la tutela de Hansi Flick. Y no, no es ninguna broma: Gerard Martín estaba jugando en Primera Federación hace justo un año.

Se confirma el fichaje de Gerard Martín, el Barça ya lo hace oficial: 'Adiós final'

Gerard Martín se ha acostumbrado bastante rápido, pero el salto de Tercera División a Primera con el Barça ha sido notorio en todos los sentidos. Martín también ha ganado notoriedad dentro del mundo del fútbol, motivo por el que ha recibido ofertas y el Barça deberá estar atento, como no puede ser de otra manera. Una de estas ofertas, según ha podido saber 'e-Notícies', va vinculada con el mundo de las agencias deportivas.

Al parecer, Gerard Martín, por ahora vinculado a 'JV Sports', habría recibido una oferta de 'Gol International', la agencia de representación de Pini Zahavi, íntimo amigo de Joan Laporta, presidente culer. Gerard Martín renovó con el Barça hasta 2028, pero Zahavi podría hacerse con el control del jugador para mejorar sus condiciones en las próximas temporadas. El entorno de Martín descarta un movimiento, pero confirma el acercamiento de Zahavi, que todavía confía con el hecho de poder fichar al lateral ahora titular del Barça.