Oficial, Robert Lewandowski truca personalment a Hansi Flick, no continua: 'He...'

Robert Lewandowski, davanter titular del Barça, s'ha posat en contacte amb Hansi Flick per comunicar-li el seu futur. Robert Lewandowski té contracte en vigor, però el golejador polonès ha pres una decisió que, a curt termini, modificarà i molt els plans del Barça i sobretot de Flick. El Barça compta amb Robert Lewandowski, però el polonès, llegenda de la selecció del seu país, ha pres una decisió d'última hora que ha estat comunicada: Hansi Flick ho confirma.

Robert Lewandowski, de 36 anys, ha acabat la seva tercera temporada amb el Barça amb unes xifres impressionants. El davanter polonès ha jugat 52 partits i ha marcat 42 gols, xifres que només uns pocs golejadors a Europa poden igualar. Tot i el seu excel·lent rendiment, hi ha dubtes sobre el seu futur i el Barça està considerant buscar un substitut al mercat de fitxatges.

Per això, Lewandowski ha pres una decisió important respecte a la seva carrera. Aquesta decisió ja ha estat comunicada: Robert Lewandowski ha mantingut una conversa telefònica amb Hansi Flick i totes les parts implicades treballen per buscar solucions a curt termini. El Barça treballa per acudir al mercat de fitxatges a la recerca d'un nou davanter centre pur, però, després de l'última decisió de Robert Lewandowski, tot ha canviat completament.

Oficial, Robert Lewandowski truca personalment a Hansi Flick, no segueix: 'M'he...'

Robert Lewandowski té un any més de contracte i vol seguir al Barça, però sap que l'exigència de Hansi Flick és elevada i per això ha pres una decisió. Robert Lewandowski ja ho ha comunicat i el Barça de Joan Laporta ja ho sap: ha decidit abandonar la selecció de Polònia, almenys fins que no es produeixin canvis estructurals.

Robert Lewandowski és una llegenda i, a més de ser un gran golejador, també és una persona sincera i sense pèls a la llengua. De fet, Robert Lewandowski ha estat el primer a explicar, públicament, la seva situació amb la selecció de Polònia i, sobretot, amb l'actual seleccionador nacional, Michał Probierz.

Robert Lewandowski esclata i comunica que deixa la seva selecció: "Quina falta de respecte..."

Probierz va decidir retirar-li el braçalet de capità a Lewandowski i el davanter del Barça va anunciar que no jugaria més amb la selecció nacional mentre hi fos l'actual seleccionador. El motiu? Robert Lewandowski s'hauria esborrat de l'última convocatòria de Polònia, que va ser pràcticament consecutiva a l'últim partit de Lliga espanyola que el Barça va disputar a San Mamés.

De tota manera, Michał Probierz ha volgut deixar clar que el canvi de capitania respon a motius de "lideratge esportiu", cosa que ha molestat i molt al jugador del Barça Lewandowski. Dit això, Robert Lewandowski s'ha posat en contacte amb Hansi Flick per comunicar-li que no tornarà a jugar amb Polònia: el davanter del Barça se centrarà en el seu club. La decisió és dura per a Robert Lewandowski, però Flick li dona suport i així l'hi ha transmès en una trucada que ha tingut lloc a principis d'aquesta mateixa setmana