La veritat d'Aitana Bonmatí al descobert: Adidas estrena el seu documental més revelador

Aitana Bonmatí, una de les figures més destacades del futbol femení i estrella del FC Barcelona Femení, s'ha sumat a una nova aventura. En col·laboració amb Adidas, la marca que sempre ha confiat en ella i que dona suport al futbol femení, ha llançat un mini documental titulat “Aitana Bonmatí, by her friend María”. Aquesta peça audiovisual ens ofereix una visió única i sense filtres sobre la seva vida, mostrant-nos el costat més personal i autèntic de la jugadora fora dels terrenys de joc

Un retrat proper i sincer

El 15 de juny, Adidas va presentar aquest mini documental que ha emocionat molts dels seus seguidors. A través de les imatges, podem veure l'Aitana a la seva ciutat natal, Sant Pere de Ribes, envoltada de la seva gent i mostrant-nos com és la seva vida fora dels focus. En aquest projecte, la jugadora comparteix la seva història amb una proximitat que sorprèn, lluny de la pressió dels partits i de la vida professional

El documental ens mostra l'Aitana no només com a futbolista, sinó també com a persona, amiga, filla i membre de la seva comunitat. És un retrat sincer que permet veure l'altra cara d'una de les figures més admirades del futbol femení mundial

L'importància de la llengua materna

Un dels aspectes més destacats del mini documental és la reflexió que l'Aitana fa sobre la seva llengua materna, el català. En una entrevista amb Mundo Deportivo, Bonmatí va explicar com d'important ha estat per a ella poder expressar els seus pensaments en el seu idioma

"El fet que jo pugui parlar en la meva llengua materna, que al final és una llengua i una cultura, ha de ser respectat. Celebro que se m'hagi donat suport en aquest sentit en fer aquest documental", va comentar la futbolista

L'Aitana agraeix que Adidas respecti la seva decisió de gravar el documental en català, en un món on els interessos comercials predominen. Aquesta postura reflecteix els seus valors i com busca transmetre la seva autenticitat. Segons va comentar, “potser hi ha marques que et poden dir que si fas alguna cosa en català no els interessa, però en aquest cas m'han respectat perquè forma part de mi”

Un missatge de respecte i suport al futbol femení

El documental també és un clar missatge de suport al futbol femení i de la importància que les grans marques apostin per aquest sector. Adidas, a través d'aquesta peça, reitera el seu compromís amb la visibilitat i el reconeixement de les dones en l'esport. La marca ha confiat en l'Aitana com a ambaixadora i ha donat suport a aquest projecte, valorant la seva figura i el futbol femení

L'Aitana agraeix el suport d'Adidas, que la veu com una esportista autèntica i fidel a la seva cultura. Aquest tipus d'iniciatives són crucials per continuar visibilitzant i donant suport a les dones en l'esport, quelcom que, com afirma l'Aitana, és vital per al creixement de la disciplina