Ansu Fati ya tiene nuevo equipo y Laporta responde: 'Allí no puedes ir'

La dirección deportiva del Barça está determinada a dar salida a una serie de jugadores con los cuales Hansi Flick no cuenta. Entre ellos se encuentra Ansu Fati, el que fue gran promesa de La Masía, puede estar viviendo sus últimos días como azulgrana antes de salir en el mercado de enero. Los continuos problemas físicos que ha tenido Ansu le han pasado factura y han frenado en seco su progresión.

En la pretemporada, Ansu Fati tenía la firme convicción de poder convencer a Flick en la gira americana. Antes de iniciar la misma, volvió a caer lesionado y perdió la oportunidad que tanto había esperado. Una vez la temporada iniciada, Ansu Fati volvió recuperado y Hansi Flick le impuso una mini pretemporada personalizada, exigente a nivel físico con el objetivo de recuperar al delantero.

Ansu Fati trabajó duro para recuperar el buen tono físico y esperando tener oportunidades, sin embargo, la realidad ha sido otra, el delantero apenas ha contado para el técnico alemán. Flick le ha dado muy pocos minutos y la gota que ha colmado el vaso ha sido lo de la Supercopa. El '10' fue el único desconvocado pese a estar disponible y su lugar lo ocupó Toni Fernández, así que su salida en enero es segura, pero Laporta tiene la última palabra.

Laporta veta uno de los posibles destinos de Ansu Fati

Ansu Fati es uno de los descartes del Barça para esta segunda parte de la temporada. El Barça habría puesto precio para el delantero que estaría alrededor de los 25 millones, pero Laporta no cierra la puerta a una posible cesión. Ansu ya estuvo cedido en el Brighton inglés la pasada temporada, cesión poco fructífera teniendo en cuenta los pocos minutos que jugó.

El Barça considera que Ansu Fati necesita minutos y lo cederá con el objetivo que pueda revalorizarse. Uno de sus destinos más factibles era el Sevilla de García Pimienta, pero Laporta ha vetado su salida al club hispalense. La posición contraria de los del Nervión a la inscripción de Dani Olmo en LaLiga ha generado una gran controversia entre ambos clubs.

Guerra entre Barça y Sevilla, Laporta le dice NO a Ansu Fati

Varios equipos de LaLiga amenazaron ir a los tribunales, si al final, se acababa permitiendo la inscripción de Dani Olmo en LaLiga, tal y como finalmente ha sucedido. El Atlético de Madrid fue uno de ellos y el Sevilla también era partidario de esta opción. El caso Olmo ha generado máximas tensiones entre las directivas, hasta el punto que Laporta se niega a ceder a Ansu Fati al club sevillano.

Y no termina aquí la historia, pues en las últimas horas el Barça habría ofrecido a Ansu Fati al máximo rival del Sevilla, al Betis. El problema para los verdiblancos es la alta ficha de Ansu, difícil de cuadrar. La realidad es que el Betis necesita gol y Pellegrini no vería con malos ojos una cesión; lo único seguro es que el Sevilla no será su destino.