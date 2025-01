El 'animal' de Segunda División que enamora a Flick, Deco y Laporta: 'Koundé se va...'

No es ningún secreto que uno de los principales objetivos del FC Barcelona para la próxima temporada pasa por reforzar los laterales. En el costado izquierdo, Balde compite con Gerard Martín por un puesto en el once, aunque el '3' parte con mucha ventaja. Mientras que, en el otro lado, Koundé está prácticamente solo, pues Flick no confía en Héctor Fort, su teórico suplente.

Ante tal escenario, Deco y Laporta llevan meses buscando posibles candidatos a ocupar alguno de los carriles defensivos del FC Barcelona. Han sonado nombres como el de Mingueza o Joao Cancelo, pero parece que el elegido saldrá de LaLiga Hypermotion. La Segunda División del fútbol español es una fuente inagotable de talento y el club catalán quiere sacar provecho.

Como ya hizo en su día con Pedri, el Barça quiere adelantarse el resto de equipos para cerrar el fichaje del 'animal' de LaLiga Hypermotion. Un lateral tremendamente ofensivo que llegaría a la Ciudad Condal para competir, directamente, con Koundé. En principio, el francés seguiría siendo el titular, pero Flick podría cambiar de opinión tras unos pocos entrenamientos.

El Barça quiere pescar en LaLiga Hypermotion

Koundé no puede relajarse. Ahora mismo es indiscutible, pero si el Barça logra vender a Héctor Fort se lanzará a por la estrella del Levante. Sí, porque Andrés García Robledo, con solo 21 años y siendo defensa, ya suma 3 goles y 3 asistencias en Segunda División esta temporada.

Sin duda, Andrés García está siendo la gran sensación de LaLiga Hypermotion y el Barça lo tiene en su agenda. Con un valor de mercado de solo 1,2 millones, Deco y Laporta no quieren perder el tiempo y ya están valorando su incorporación. Eso sí, tendrán que acelerar, pues parece que el Betis va por delante y ya se ha sentado a negociar con el joven carrilero.

¿Quién es Andrés García Robledo?

Andrés García es un joven canterano del Levante que ha llegado al primer equipo a base de esfuerzo y sacrificio. La temporada pasada ya fue protagonista al acumular muchos minutos de juego y anotar un bonito gol ante el Alcorcón, pero este año se ha desatado por completo. Ya suma 3 goles y, más allá de los números, las sensaciones que transmite son espectaculares.

Solo hace falta ver su último gol para ver de quién estamos hablando. Andrés García es un portento físico, capaz de conducir más de 70 metros para clavar el disparo a la escuadra. Además, a nivel defensivo se muestra muy sólido en casi todas las acciones, por lo que encaja perfectamente como suplente de Koundé en el Barça.

Veremos si Deco y Laporta deciden apostar definitivamente por su fichaje o lo dejan escapar. Lo que está claro es que la temporada que viene, Andrés García Robledo estará jugando en Primera. Es demasiado bueno para LaLiga Hypermotion.