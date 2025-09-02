Logo e-noticies.es
Dos autos chocados de frente en la noche con un camión de bomberos iluminado al fondo
Los hechos se han producido a primera hora de este martes | Camara Twitter, @bomberos_na
Enorme susto en España: dos heridos graves tras un aparatoso accidente en la N-121-A

Dos varones, de 37 y 48 años, han sufrido lesiones este martes tras verse implicados en un siniestro vial

por

Aida Cristòfol

Dos hombres, de 37 y 48 años, han resultado heridos este martes en un accidente de tráfico. El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la N-121-A, a la altura del municipio navarro de Bera.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 67,4 de esta vía. Según ha informado el Gobierno de Navarra, el aviso a los servicios de emergencia se ha producido a las 6:19 horas. El accidente ha consistido en una colisión frontolateral entre dos vehículos.

Dos hombres de 37 y 48 años han resultado heridos

Como consecuencia del impacto, uno de los conductores, un hombre de 48 años, ha quedado atrapado dentro del vehículo. Debido a la gravedad de la colisión, ha sido necesaria la intervención de los bomberos para su rescate.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado los bomberos del parque de Oronoz. También han acudido personal médico de guardia, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Foral y la Guardia Civil.

El conductor que había quedado atrapado ha sido liberado por los bomberos y posteriormente trasladado al hospital de San Sebastián. Por su parte, el otro implicado, de 37 años, ha sido evacuado al hospital de Irún.

Accidente automovilístico nocturno con dos vehículos gravemente dañados y presencia de un camión de bomberos iluminando la escena

Dos hombres han resultado heridos | Camara Twitter, @bomberos_na

Ambos presentan politraumatismos como consecuencia del choque. Por ahora, permanecen bajo supervisión médica, ya que su estado sigue en observación y su pronóstico es reservado.

Hasta el momento, no ha transcendido el estado de las víctimas

El accidente ha provocado retenciones en el tramo afectado de la N-121-A durante las labores de rescate y limpieza de la vía. No se han facilitado más detalles sobre las causas del siniestro, que están siendo investigadas por los agentes desplazados al lugar.

La N-121-A es una carretera con un historial preocupante de accidentes. Este nuevo suceso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución en esta vía. Especialmente en horas de poca visibilidad o mayor tránsito.

Las autoridades han recordado la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante. Además, han agradecido la rápida actuación de los servicios de emergencia, que permitió atender con celeridad a los heridos y restablecer la circulación.

