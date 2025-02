Vodafone deja a sus clientes con la miel en los labios: ya se habían hecho ilusiones

Vodafone ha generado grandes expectativas entre sus usuarios con el anuncio de One Net Recorder. Se trata de un innovador sistema que permite grabar las llamadas en la nube.

Sin embargo, tras el esperado lanzamiento, la compañía ha dejado a muchos con la miel en los labios. Y es que este servicio, que inicialmente parecía estar al alcance de todos, únicamente estará disponible para empresas y administraciones públicas.

Este sistema de grabación de llamadas forma parte de One Net, la plataforma de comunicaciones en la nube de Vodafone. Ha sido diseñada para ofrecer soluciones avanzadas de conectividad a negocios y organizaciones. Aunque muchos particulares se ilusionaron con la posibilidad de usar One Net Recorder, la realidad es que este servicio no está destinado al público general.

Vodafone explica todas las ventajas

One Net Recorder es un sistema que permite grabar las llamadas realizadas y recibidas, almacenándolas de manera segura en la nube. El servicio está pensado para ayudar a empresas y administraciones públicas a cumplir con normativas de grabación de comunicaciones. Pero también ofrece flexibilidad y ventajas adicionales para los usuarios autorizados.

Los usuarios pueden configurar el sistema para grabar automáticamente todas las llamadas o hacerlo bajo demanda. Todo según las necesidades de la empresa.

Las grabaciones se almacenan de manera segura durante un periodo de ocho años, indican desde Vodafone. Lo que garantiza un acceso a largo plazo a las grabaciones en caso de ser necesarias. Además pueden activarse o desactivarse según las necesidades del momento, lo que proporciona un alto grado de control.

Los usuarios pueden acceder a las grabaciones y gestionarlas desde un portal web personalizado, lo que facilita su uso y organización. Habrá facilidades para la búsqueda, reproducción y descarga de manera sencilla de esas llamadas. Esto, sin duda, mejora la eficiencia a la hora de manejar grandes volúmenes de llamadas grabadas.

Hay que decir que One Net Recorder cumple con los estándares de seguridad más estrictos. Principalmente para proteger las grabaciones y garantizar la privacidad de la información.

Vodafone lo deja muy claro

A pesar de su enorme potencial, One Net Recorder no está disponible para todos los usuarios. Vodafone ha decidido reservar este sistema para empresas que cuenten con un mínimo de cinco empleados, grandes corporaciones y administraciones públicas. Tampoco está disponible para call centers, que requieren sistemas de grabación más específicos para sus operaciones.

Esto ha generado cierta decepción entre los usuarios particulares que esperaban poder acceder a esta herramienta para sus propias necesidades. Y es que muchos pensaron que esta tecnología podría estar al alcance de cualquier persona que desee grabar sus llamadas. Ya sea por razones de seguridad o productividad.

La decisión de Vodafone de limitar el acceso a One Net Recorder a ciertos grupos responde a la naturaleza del servicio. Y es que está orientado a la gestión de comunicaciones dentro de un entorno empresarial o institucional.