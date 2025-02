Los clientes de Orange saltan de alegría tras confirmarse: ahora todo es más fácil

Orange cuenta con una opción muy útil para sus clientes de tarifas de contrato. Es una herramienta para seguir navegando sin preocupaciones, incluso después de haber agotado los datos de tu tarifa.

Si te has quedado sin megas y no sabes qué hacer, no te preocupes. El operador naranja tiene la solución con su servicio de Más Megas, que te permitirá continuar disfrutando de Internet de manera sencilla y económica.

Este servicio de Orange te puede interesar

El servicio Más Megas permite a los clientes de Orange contratar tramos adicionales de 100 MB cuando se agotan los datos incluidos en su tarifa. Cada tramo tiene un coste de 2 euros. Es una opción que se activa de manera automática, y si necesitas más megas, podrás contratar hasta 30 ampliaciones por ciclo de facturación.

Así, no te quedas sin datos en medio de una videollamada o cuando más los necesitas. La compañía te avisa de que, con esos 100 MB extra, puedes hacer muchas más cosas de lo que imaginas. Aunque pueda parecer poco, 100 MB te permiten disfrutar de varias actividades online de forma más que suficiente.

Con este tramo adicional podrás enviar y recibir mensajes de texto a través de WhatsApp de manera casi ilimitada. También tendrás la posibilidad de leer y responder correos electrónicos de texto sin preocuparte por el consumo de datos.

Si eres de los que navegan por Internet para buscar información, estos 100 MB te serán más que suficientes. Con ellos podrás entrar en 250 páginas web. Además será factible descargar o enviar hasta 30 fotos.

Por último, con ese extra de datos, es posible usar el navegador con GPS durante unas 20 horas. Si te desplazas mucho o necesitas saber cómo llegar a algún sitio, esta opción te permite seguir utilizando tu mapa sin perderte.

Activación y desactivación del servicio Más Megas

Una de las grandes ventajas de este servicio es su flexibilidad. Si alguna vez decides no necesitar más megas, puedes desactivar fácilmente la opción desde tu Área de Cliente de Orange. Además, tienes la opción de gestionarlo de manera rápida enviando un mensaje gratuito al 1470.

Para desactivarlo, solo necesitas mandar el texto BAJADA y, si quieres volver a activar el servicio, el mensaje será SUBIDA. De esta manera, tienes el control total sobre cómo y cuándo quieres tener más datos.

El servicio Más Megas está disponible para todas las tarifas de contrato de Orange, excepto en las tarifas Love. Los clientes con tarifas Love cuentan con otra opción llamada bonos FlexiGB, que también te permite ampliar tus datos. De todas formas, la opción de Más Megas es muy fácil de gestionar y adaptada a las necesidades de quienes prefieren tener un mayor control sobre sus datos.