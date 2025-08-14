simyo multiplica los GB sin subir precio: tarifas reformuladas y 50GB extra este verano

Si existe un mercado competitivo y complejo, ese es sin duda el de las telecomunicaciones, una cantidad enorme de operadores, con tarifas para dar, vender y regalar, es por eso que en un mercado de telecomunicaciones tan complicado es importante destacar, ser visible.

simyo es una de esas compañías que destaca, y es por ello que ha vuelto a mover ficha de una manera que beneficia directamente al bolsillo y a la experiencia de sus usuarios. La operadora ha anunciado una completa reformulación de sus tarifas móviles, aumentando significativamente la cantidad de gigas incluidos en sus planes sin que esto suponga un incremento en el precio final. Y, por si fuera poco, para celebrar la llegada del buen tiempo, todos los clientes, tanto los actuales como los nuevos, recibirán un bono de 50 GB totalmente gratis para disfrutar durante el verano.

Esta mejora de tarifas de simyo consolida su posición como una de las opciones más atractivas para quienes buscan pagar únicamente por lo que necesitan, sin renunciar a una generosa cantidad de datos para navegar, trabajar o disfrutar de sus contenidos favoritos.

La filosofía de la compañía se mantiene intacta: ofrecer más por menos y tratar a todos sus clientes por igual.

Flexibilidad: adapta tu tarifa a tu vida

Uno de los pilares fundamentales de simyo es la flexibilidad. En un mundo en constante cambio, tener una tarifa móvil que se adapte a nuestras necesidades es, sin duda alguna, básico.

La empresa simyo permite a sus usuarios configurar su plan a medida, pudiendo cambiarlo cuando lo deseen de forma rápida y sencilla a través de su área personal. Esta libertad total elimina la frustración de estar atado a condiciones que ya no se ajustan a nuestro estilo de vida, ya sea por vacaciones, la llegada de nuevos miembros a la familia o cambios en nuestros hábitos de consumo. Se trata de pagar por lo que realmente utilizas, ni más ni menos.

Tus gigas duran más: acumula y comparte

Otra de las grandes ventajas competitivas de simyo es la gestión inteligente de los datos. A diferencia de muchas otras compañías donde los gigas no consumidas se pierden al finalizar el mes, en simyo duran el triple. Gracias a su sistema de acumulación, los gigas que no gastas se guardan automáticamente y puedes utilizarlos durante los tres meses siguientes.

Además, la generosidad se extiende con la posibilidad de compartir gigas. Cualquier cliente de simyo puede enviar datos a otro, sin importar si está dentro de su mismo contrato. Esta funcionalidad, que se puede realizar de forma puntual o programarse mensualmente, es ideal para echar una mano a un amigo o familiar que se ha quedado corto de datos.

Una experiencia de cliente que iguala a todos

En simyo no hay distinciones. La reciente mejora de tarifas, al igual que todas las promociones, se aplica por igual a toda su base de clientes. No importa si llevas años en la compañía o acabas de llegar, si tienes un contrato o una línea de prepago; las condiciones ventajosas son para todos. Este compromiso por tratar a todos igual de bien es una seña de identidad que fideliza y genera una comunidad de usuarios satisfechos.

Tarifas móviles destacadas para cada necesidad

La nueva estructura de tarifas está diseñada para cubrir un amplio espectro de usuarios, desde los que buscan el máximo ahorro hasta los más exigentes en consumo de datos.

Tarifas calidad/precio:

50GB + Llamadas ilimitadas por 7,5€

100GB + Llamadas ilimitadas por 10€

150GB + Llamadas ilimitadas por 14€

Tarifas más económicas:

8GB + 0 min por 2€

8GB + 120 min por 3,5€

8GB + Ilimitadas por 5€

50GB + 120 min por 6€

Tarifas con muchos gigas:

300GB + 0 min por 17€

300GB + Llamadas ilimitadas por 20€

Con esta potente combinación de tarifas mejoradas, el regalo de 50GB para el verano y sus atributos únicos de flexibilidad y gestión de datos, simyo se reafirma como una opción inteligente para quienes buscan un servicio móvil, justo, transparente y adaptado a los nuevos tiempos.

Ahora solo falta que escojas cuál es la mejor opción para ti… y que disfrutes de la mejor tarifa posible… con 50 gigas…de regalo veraniego.