Precio de la luz hoy, miércoles 10 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este miércoles, 10 de septiembre de 2025, es de 51,56 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del martes, hablamos de una notable bajada de 12 euros. Recordemos que, en la jornada del 9 de septiembre, la tarifa media de la luz se situaba en los 63,56 euros por MW/h.

Según los datos recopilados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hoy vuelven a darse contrastes muy marcados entre los diferentes tramos horarios. Durante las horas más caras de la jornada MW/h superará los 100 euros. Sin embargo, en los tramos más baratos la electricidad llegará a tener un coste de 0 euros e incluso algunos valores negativos.

Precio de la luz hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, hora a hora

Como suele ser habitual, durante la madrugada de hoy, el precio de la luz se mantiene en valores bastante elevados. No obstante, desde media mañana el coste de la electricidad empieza a bajar hasta situarse en valores negativos. Sin duda, es esta franja la que más debemos aprovechar para ahorrar en la próxima factura de la luz.

10:00 - 11:00: 8 €/MWh.

11:00 - 13:00: 0 €/MWh.

13:00 - 17:00: -0,01 €/MWh .

. 17:00 - 18:00: 4,90 €/MWh.

La franja más barata del día será la que va de 13:00 a 17:00 horas, cuando la luz tendrá un precio de -0,01 euros. No obstante, también se puede aprovechar de 11:00 a 13:00 horas, ya que la luz costará 0 euros. Aunque también destaca por ser económica la franja que va de 17:00 a 18:00 horas, porque la electricidad solo costará 4,90 euros.

¿Y cuándo será más cara la luz este miércoles?

Por otro lado, en contrapartida, al final del día se registrarán los costes más altos de toda la jornada. El pico máximo hoy se alcanzará entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 105,01 euros. Muy cerca quedará el tramo de 22:00 a 23:00 horas, con un coste de 96,26 euros.

00:00 - 01:00: 89,84 €/MWh.

20:00 - 21:00: 96 €/MWh.

21:00 - 22:00: 105,01 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 96,26 €/MWh.

Pero no son las únicas franjas que deben evitarse si se quiere reducir el gasto en electricidad. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, el precio de la luz sigue disparado y alcanzará los 96 euros. Así que, sin duda, será mejor evitar el consumo excesivo en estas franjas horarias para evitar un repunte en el coste de la próxima factura.