Preu de la llum avui, dimecres 10 de setembre, per hores
Consulta les tarifes de la llum per a aquest dimecres, 10 de setembre, i aprofita les hores més econòmiques per reduir el cost de la teva factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 10 de setembre de 2025, és de 51,56 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una notable baixada de 12 euros. Recordem que, durant la jornada del 9 de setembre, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 63,56 euros per MWh.
Segons les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), avui tornen a donar-se contrastos molt marcats entre els diferents trams horaris. Durant les hores més cares de la jornada, el MWh superarà els 100 euros. Tanmateix, en els trams més barats l'electricitat arribarà a tenir un cost de 0 euros i fins i tot alguns valors negatius.
Preu de la llum avui, dimecres 10 de setembre de 2025, hora a hora
Com ja és habitual, durant la matinada d'avui, el preu de la llum es manté en valors força elevats. No obstant això, des de mitjan matí el cost de l'electricitat comença a baixar fins a situar-se en valors negatius. Sens dubte, és aquesta franja la que més hem d'aprofitar per estalviar en la pròxima factura de la llum.
- 10:00 - 11:00: 8 €/MWh.
- 11:00 - 13:00: 0 €/MWh.
- 13:00 - 17:00: -0,01 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 4,90 €/MWh.
La franja més barata del dia serà la que va de 13:00 a 17:00 hores, quan la llum tindrà un preu de -0,01 euros. No obstant això, també es pot aprofitar d'11:00 a 13:00 hores, ja que la llum costarà 0 euros. Encara que també destaca per ser econòmica la franja que va de 17:00 a 18:00 hores, perquè l'electricitat només costarà 4,90 euros.
I quan serà més cara la llum aquest dimecres?
D'altra banda, en contrapartida, al final del dia es registraran els costos més alts de tota la jornada. El pic màxim avui s'assolirà entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un preu de 105,01 euros. Molt a prop quedarà el tram de 22:00 a 23:00 hores, amb un cost de 96,26 euros.
- 00:00 - 01:00: 89,84 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 96 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 105,01 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 96,26 €/MWh.
Però no són les úniques franges que s'han d'evitar si es vol reduir la despesa. Entre les 22:00 i les 23:00 hores, el preu de la llum continua disparat i arribarà als 96 euros. Així que, sens dubte, serà millor evitar el consum excessiu en aquestes franges horàries per evitar un repunt en el cost de la pròxima factura.
