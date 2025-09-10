Precio de la luz hoy, jueves 11 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este jueves, 11 de septiembre de 2025, es de 54,42 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del miércoles, hablamos de una ligera subida de 2,86 euros. Recordemos que, en la jornada del 10 de septiembre, la tarifa media de la luz se situaba en los 51,56 euros por MW/h.

Según los datos recopilados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hoy vuelven a darse contrastes muy marcados entre los diferentes tramos horarios. Durante las horas más caras de la jornada MW/h superará los 130 euros. Sin embargo, en los tramos más baratos la electricidad llegará a tener un coste de 0 euros e incluso algunos valores negativos.

Precio de la luz hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, hora a hora

Como suele ser habitual, durante la madrugada de hoy, el precio de la luz se mantiene en valores bastante elevados. No obstante, desde media mañana el coste de la electricidad empieza a bajar hasta situarse en valores negativos. Sin duda, es esta franja la que más debemos aprovechar para ahorrar en la próxima factura de la luz.

10:00 - 11:00: 0,03 €/MWh.

11:00 - 17:00: -0,01 €/MWh .

. 17:00 - 18:00: 0 €/MWh.

18:00 - 19:00: 7,05 €/MWh.

La franja más barata del día será la que va de 11:00 a 17:00 horas, cuando la luz tendrá un precio de -0,01 euros. No obstante, también se puede aprovechar de 10:00 a 11:00 horas, ya que la luz costará 0,03 euros. Además, también destaca la franja que va de 17:00 a 18:00 horas, porque el precio de la luz será de 0 euros.

¿Y cuándo será más cara la luz este jueves?

Como de costumbre, al final del día se registrarán los costes más altos de toda la jornada. El pico máximo hoy se alcanzará entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 140 euros. De 22:00 a 23:00 horas el precio de la luz bajará considerablemente situándose en los 111,82 euros.

20:00 - 21:00: 106,3 €/MWh.

21:00 - 22:00: 140 €/MWh.

22:00 - 23:00: 111,82 €/MWh.

23:00 - 00:00: 100,44 €/MWh.

Entre las 20:00 y las 21:00 horas, el precio de la luz alcanzará los 106,3 euros. Por último, entre las 23:00 y las 00:00 el precio de la luz costará 100,44 euros. De esta manera, será mejor evitar el consumo en estas franjas horarias para evitar un repunte en el coste de la próxima factura.