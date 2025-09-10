Preu de la llum avui, dijous 11 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta les tarifes de la llum per a aquest dijous, 11 de setembre, i aprofita les hores més econòmiques per reduir el cost de la teva factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 11 de setembre de 2025, és de 54,42 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d’un lleuger augment de 2,86 euros. Recordem que, en la jornada del 10 de setembre, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 51,56 euros per MWh.
Segons les dades recollides per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), avui tornen a donar-se contrastos molt marcats entre els diferents trams horaris. Durant les hores més cares de la jornada el MWh superarà els 130 euros. Tanmateix, en els trams més barats l’electricitat arribarà a tenir un cost de 0 euros i fins i tot alguns valors negatius.
Preu de la llum avui, dijous 11 de setembre de 2025, hora a hora
Com sol ser habitual, durant la matinada d’avui, el preu de la llum es manté en valors força elevats. No obstant això, des de mitjan matí el cost de l’electricitat comença a baixar fins a situar-se en valors negatius. Sens dubte, és aquesta franja la que més hem d’aprofitar per estalviar en la pròxima factura de la llum.
- 10:00 - 11:00: 0,03 €/MWh.
- 11:00 - 17:00: -0,01 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 0 €/MWh.
- 18:00 - 19:00: 7,05 €/MWh.
La franja més barata del dia serà la que va d’11:00 a 17:00 hores, quan la llum tindrà un preu de -0,01 euros. Tanmateix, també es pot aprofitar de 10:00 a 11:00 hores, ja que la llum costarà 0,03 euros. A més, també destaca la franja que va de 17:00 a 18:00 hores, perquè el preu de la llum serà de 0 euros.
I quan serà més cara la llum aquest dijous?
Com de costum, al final del dia es registraran els costos més alts de tota la jornada. El pic màxim avui s’assolirà entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un preu de 140 euros. De 22:00 a 23:00 hores el preu de la llum baixarà considerablement, situant-se en els 111,82 euros.
- 20:00 - 21:00: 106,3 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 140 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 111,82 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 100,44 €/MWh.
Entre les 20:00 i les 21:00 hores, el preu de la llum arribarà als 106,3 euros. Finalment, entre les 23:00 i les 00:00 el preu de la llum costarà 100,44 euros. D’aquesta manera, serà millor evitar el consum en aquestes franges horàries per evitar un repunt en el cost de la pròxima factura.
Més notícies: