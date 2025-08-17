Ha vuelto a McDonald's en EE.UU. el sabroso menú que muchos llevaban esperando 20 años

La nostalgia es una herramienta muy poderosa para las marcas en la actualidad. McDonald’s ha sabido aprovechar esta tendencia para reconectar con sus seguidores. La cadena de comida rápida acaba de sorprender con un regreso muy esperado.

Después de recuperar el famoso Snack Wrap y otros productos clásicos, McDonald’s lanza un menú que revive a los personajes de McDonaldland. Este universo ficticio formó parte del imaginario de sus clientes durante décadas. El nuevo McDonaldland Meal incluye un batido temático y artículos coleccionables para emocionar a todos los fans.

El regreso del universo McDonaldland y sus personajes

McDonaldland fue un mundo imaginario donde habitaban personajes como Ronald McDonald, Grimace y el Hamburglar. Durante los años 70, 80 y 90, estos iconos fueron la imagen de la marca en campañas publicitarias. Sin embargo, a principios de los 2000, desaparecieron, dejando a muchos seguidores con nostalgia, revela All Recipes.

En los últimos años, McDonald’s ha ido trayendo de vuelta algunos de estos personajes con lanzamientos especiales. El Grimace Shake y los juguetes McNugget Buddies fueron indicios de un regreso mayor. Ahora, el McDonaldland Meal reúne a toda la pandilla clásica en un solo menú, algo que no sucedía desde hace más de 20 años.

El menú ofrece el Mt McDonaldland Shake, un batido con un diseño llamativo que representa el volcán y las nubes del mundo McDonaldland. La cadena mantiene en secreto el sabor para que los clientes lo descubran al probarlo. Además, el menú incluye la opción de elegir entre un Quarter Pounder con queso o 10 piezas de Chicken McNuggets, acompañado de patatas fritas y una lata con postales y pegatinas.

Una experiencia que va más allá de la comida

La presentación del McDonaldland Meal no se limita a la comida. El packaging está lleno de detalles que hacen referencia a los personajes, como la presencia de Mayor McCheese en las cajas. Esto crea una experiencia nostálgica y especial para los clientes.

Además, esta iniciativa se extiende al mundo digital, en McDonaldland.com, los seguidores pueden descubrir más sobre el universo y comprar merchandising exclusivo. La colaboración con marcas como PacSun y Away fortalece la conexión emocional con McDonald’s. Los artículos disponibles incluyen desde ropa hasta accesorios, todos inspirados en los personajes clásicos, esto permite que los fans lleven un pedazo de McDonaldland con ellos más allá del restaurante.

El anuncio causó gran revuelo en redes sociales, donde muchos fans expresaron su emoción y alegría. Para muchos, es una oportunidad de revivir recuerdos de la infancia. Este regreso no solo supone un éxito comercial, sino que también recupera un símbolo muy querido de la historia de McDonald’s.