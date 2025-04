Saltan las alarmas en Movistar por un fallo imperdonable: 'Me habían cobrado...'

Un usuario de Movistar ha encendido las alarmas tras denunciar un fallo en el sistema de facturación de la compañía. El afectado publicó un mensaje en X alertando a todos los clientes de la compañía de un posible cobro indebido.

En su mensaje hizo una clara advertencia. "Atención todos los que seáis clientes de Telefónica y Movistar, mirad bien vuestras facturas", escribió en su post.

Compartió una captura de pantalla en la que mostraba una transferencia por valor de 61,07 euros de parte de Movistar. Correspondía a una devolución que había solicitado y que se hizo efectiva.

Acompañando la imagen, explicó que había recuperado ese dinero. Pero que podía haber sido víctima de una facturación errónea si no hubiera estado atento a los detalles de su factura. "He recuperado esta cantidad que me habían cobrado indebidamente, pero mañana podéis ser vosotros", señaló.

Puede haber fallos en las facturas de Movistar

De esta forma invitaba a todos los usuarios de la operadora a revisar sus recibos con más cuidado. Es posible que el fallo que denunció el usuario esté relacionado con el cobro de un servicio no solicitado. Esto se podía haber producido debido a un error en el sistema de facturación de Movistar.

Este tipo de situaciones no son nuevas, y ya se han reportado casos similares en el pasado. Como era de esperar también recibió respuesta por parte de atención al cliente del operador. "Nos alegramos de que hayas recibido la devolución", señalaron en un mensaje dirigido al usuario afectado.

Aunque la operadora ha actuado rápidamente, muchos usuarios siguen preocupados por la posibilidad de que este tipo de errores puedan volver a ocurrir. Especialmente si no se revisan a fondo las facturas.

Este incidente sirve como un claro recordatorio para todos los usuarios de Movistar de la importancia de revisar minuciosamente cada factura. Los cobros indebidos, ya sea por servicios no contratados o por errores en el sistema, pueden pasar desapercibidos si no se está pendiente de ellos. Por esto, el consejo de este cliente es elocuente, que aconseja mirar bien los recibos.

Los clientes de Movistar deben estar en alerta

Este incidente ha puesto en alerta a muchos usuarios. Se cuestionan si la compañía está tomando todas las medidas necesarias para evitar futuros errores en su sistema de facturación. En este sentido, conviene seguir los consejos de este cliente, que ha experimentado de primera mano las consecuencias de un fallo en el cobro de servicios.

Su queja es un claro aviso para todos los clientes del operador. No hay que dar por hecho que todo está correcto en las facturas. Los errores pueden ocurrir, y solo una revisión minuciosa puede evitar que nos veamos afectados por cobros indebidos.