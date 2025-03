Sorpresa en Movistar: los clientes han hablado y tienen las ideas muy claras

Recientemente, Movistar ha recibido una buena noticia que, sin duda, será de gran interés para la compañía y sus usuarios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta a 13.000 usuarios para conocer las compañías con mejor valoración. Se centraban en el sector de la telefonía y el servicio de internet, y los resultados han sido muy positivos para Movistar.

Aunque no ocupó el primer puesto en las distintas categorías, la empresa ha demostrado estar bien posicionada frente a sus competidores.

Movistar en el top de las mejores valoradas

En el análisis general de las compañías de telefonía, Movistar logró una destacada séptima posición. Lo que le permitió mantenerse entre los operadores más valorados. En este ranking, el primer lugar fue para Parlem, seguido de Pepephone y O2.

Aunque no lideró la lista, la compañía de Telefónica demuestra que sigue siendo una de las compañías favoritas de los usuarios. De hecho, las grandes competidoras como Orange y Vodafone ni siquiera lograron estar en el top-10 de este análisis. Esto refuerza la percepción de que Movistar mantiene una sólida relación con sus clientes.

Este estudio revela que la valoración de los usuarios va más allá de los precios o de la publicidad que hacen las compañías. Los clientes se fijan también en la calidad del servicio, la atención al cliente y la fiabilidad. Son aspectos en los que Movistar ha sabido destacarse.

La valoración de la fibra de Movistar

En cuanto a la valoración de los servicios de fibra óptica e internet en casa, los resultados también son positivos para Movistar. En este apartado, los usuarios de Pepephone fueron los más satisfechos, seguidos de Parlem y O2.

El operador de Telefónica repitió en la séptima posición. Esto indica que, aunque hay otras alternativas más valoradas, la compañía sigue siendo una opción confiable en fibra. Además, en el puesto 13 se situó Orange, lo que deja claro que Movistar supera a otros competidores en cuanto a la satisfacción de sus clientes.

Una buena opción en televisión de pago

Movistar Plus+ también ha sido parte de este análisis. En la categoría de televisión de pago, Movistar Plus+ se posicionó en el sexto lugar, por detrás de grandes plataformas como Filmin, Apple TV y Netflix. Aunque no lidera el ranking, sigue siendo una de las plataformas preferidas para los usuarios, ofreciendo una gran variedad de contenido y deportes en directo.

Además, su servicio de televisión se complementa con las opciones de internet y telefonía, lo que le otorga un valor agregado frente a la competencia.