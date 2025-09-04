Lo último de T-Mobile provoca un enfado monumental en miles de americanos: intolerable

Una vez más, una gran compañía tecnológica vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, le ha tocado a T-Mobile, que ha conseguido despertar la indignación de miles de sus clientes en todo Estados Unidos.

Lo que parecía un simple cambio en su servicio bancario ha acabado convirtiéndose en un auténtico caos. Sobre todo para muchas personas que no podían hacer algo tan básico como acceder a su propio dinero.

Todo comenzó con una serie de modificaciones en T-Mobile Money, el servicio financiero que ofrece la operadora. Lo que supuestamente iba a ser una mejora ha resultado ser una pesadilla para muchos usuarios. Se han quedado sin acceso a sus cuentas bancarias durante horas, e incluso días.

Cambios en T-Mobile que nadie pidió y que pocos entendieron

Uno de los principales problemas surgió cuando T-Mobile decidió mover el acceso a T-Mobile Money desde su app oficial a la nueva plataforma T-Life. Es una aplicación que ya venía siendo criticada por su funcionamiento irregular y su diseño confuso. Muchos usuarios no estaban preparados para este cambio, y de repente, no sabían ni cómo entrar a sus cuentas bancarias.

Además, con este movimiento, la compañía también anunció que los titulares de cuentas recibirían una nueva tarjeta de débito y un nuevo número de cuenta. Hasta aquí, todo suena bien. El problema es que T-Mobile no informó a tiempo a los usuarios sobre esos nuevos números de cuenta, lo que provocó que muchos depósitos quedaran en el aire.

En otras palabras: sus sueldos no llegaron, porque las cuentas antiguas ya no eran válidas. Las redes sociales y foros como Reddit se llenaron rápidamente de quejas. Algunos clientes aseguran haber estado más de 72 horas sin poder acceder a su dinero.

En muchos casos, esos fondos eran necesarios para cubrir gastos urgentes como el alquiler, hipoteca, pagos de coches o incluso facturas telefónicas. Una persona contó que no pudo pagar el alquiler porque su cuenta de T-Mobile Money no funcionaba con Apple Pay.

Las llamadas al servicio de atención al cliente tampoco ayudaron mucho. Muchos usuarios reportan esperas de varias horas para recibir respuestas que, en muchos casos, no resolvieron nada. La frustración ha sido tal que ya hay quienes están hablando de demandas colectivas contra T-Mobile y su nuevo socio bancario, Coastal Community Bank.

Un error que deja huella

Lo que más molesta a los usuarios no es solo la caída del sistema o los errores técnicos. Es la falta de comunicación clara y de prevención por parte de T-Mobile. Muchos sienten que se les dejó en el limbo, sin explicaciones ni alternativas mientras no podían disponer de su propio dinero.

Este fallo masivo ha generado una crisis de confianza. Los clientes esperan mucho más de una empresa como T-Mobile. Especialmente cuando se trata de su dinero y cuentas bancarias.