Nadie esperaba que T-Mobile se atreviera a tanto: algunos clientes se echan a temblar

Lo que parecía una simple actualización de servicios por parte de T-Mobile ha acabado generando un auténtico revuelo entre muchos de sus clientes. En los últimos meses, la compañía ha tomado decisiones que están dejando un sabor agridulce en parte de su base de usuarios. Todo apunta a una estrategia clara: dejar atrás las tarifas antiguas y mover a los clientes hacia planes más modernos.

Pero lo que para T-Mobile es un avance, para muchos usuarios ha sido una sorpresa poco agradable. Todo comenzó hace un tiempo, cuando la operadora decidió aumentar los precios de varios de sus planes más antiguos. Como los populares One, Magenta, Simple Choice o Go5G 55.

Los incrementos fueron de entre 2 y 5 dólares por línea, lo que ya generó quejas entre los clientes afectados. Luego, en abril, llegó un segundo golpe con otra subida de precios, esta vez de 5 dólares mensuales para ciertos planes antiguos. Para muchos, estos aumentos parecían una forma encubierta de hacer que los usuarios abandonaran sus planes de toda la vida.

T-Mobile apuesta por nuevos planes

Mientras tanto, T-Mobile lanzaba sus nuevos planes 'Experiencia Más' y 'Experiencia Más Allá'. Son versiones mejoradas de los actuales Go5G Plus y Go5G Next. Estos nuevos planes venían con beneficios atractivos, como precios garantizados durante cinco años, más datos y mejores ofertas para cambiar de móvil.

Sin embargo, no todo brillaba. Los precios de estos nuevos planes no incluyen impuestos ni tasas adicionales. Algo que ha generado dudas y resistencia entre los usuarios más antiguos, acostumbrados a tarifas más claras y estables.

Pero lo más impactante llegó ahora. A partir del 13 de agosto, T-Mobile aplicará una medida que muchos consideran agresiva. Será migrar automáticamente a algunos de sus clientes desde sus planes antiguos hacia el nuevo Go5G Plus.

Esto afectará a quienes tengan tarifas como Magenta Plus, MAX, Sprint Max y ONE Plus. Así como a usuarios de planes especiales como 55+, First Responder, entre otros.

La compañía asegura que se trata de una actualización sin coste adicional. Es decir, los clientes no pagarán más, y seguirán conservando los descuentos, líneas gratuitas y demás beneficios de sus planes anteriores. Además, prometen incluir mejoras como 50 GB de datos de hotspot y 15 GB de datos en alta velocidad para Canadá y México.

Mensaje de calma de T-Mobile

T-Mobile ha intentado tranquilizar a sus usuarios anunciando que esta transición se hará automáticamente en el siguiente ciclo de facturación después del 13 de agosto. A pesar de eso, muchos clientes se sienten incómodos. No es tanto por las condiciones del nuevo plan, sino por la sensación de haber perdido el control sobre su tarifa.

El cambio ha sido percibido por algunos como una imposición, no como una opción. Las quejas no han tardado en llegar a redes sociales y foros como Reddit, donde incluso empleados de la compañía han confirmado los detalles de este cambio. Algunos usuarios expresan su frustración, mientras otros buscan alternativas para mantener su tarifa actual.