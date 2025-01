Se le muere un hijo y la Generalitat le reclama el dinero de la ayuda que cobraba

Los testimonios de personas que están sufriendo injusticias con las ayudas pone de manifiesto la disfuncionalidad del sistema en Cataluña. El caso es más flagrante con las ayudas a la dependencia. Cada vez más catalanes denuncian las trabas de la administración o directamente la imposibilidad de acceder a estas ayudas.

Esto contrasta con la manga ancha de la administración hacia otros colectivos a quienes sí llegan las ayudas y de forma generosa. También con el despilfarro de la Generalitat en subvenciones y ayudas a organizaciones afines y proyectos de dudosa utilidad.

El último caso que ha salido a la luz resulta especialmente doloroso e incomprensible. La Generalitat le pide a una madre que perdió a su hijo con diversidad funcional que devuelva parte de la ayuda económica recibida. Ella misma lo ha hecho público mostrando su indignación.

Ana, una madre coraje que perdió a su hijo

Ana Mourelo se convirtió en un símbolo de lucha cuando en 2021 presentó el proyecto del primer parque 100% inclusivo de Barcelona. El motor de su lucha fue su hijo Aitor, a quien detectaron Síndrome Duplicación MECP2, una enfermedad rara que produce disfuncionalidad intelectual y motora. Ana también preside la asociación benéfica para investigar esta enfermedad.

Después de una larga lucha, en 2023 ella y su marido tomaron la dura decisión de dejar marchar a Aitor. Ahora, la Generalitat le pide 362,23 euros con carácter retroactivo.

Le piden la diferencia de 29 días cobrados

Ana recuerda que “desde que solicitas la ayuda a la dependencia hasta que la cobras pueden pasar meses, o incluso un año”. Además, subraya que “no es de carácter retroactivo”. Es decir, empiezas a cobrar la ayuda cuando se te otorga y no a partir de la fecha en que la solicitaste.

Pero en cambio, afirma que “cuando la persona fallece te reclaman los días pagados de más”. Esto es lo que le ha ocurrido a ella. Su hijo Aitor murió el día 2 de julio, y ahora le piden la diferencia de lo percibido entre este día y el final del mes.

Ana adjunta la carta en la que la Generalitat solicita el ingreso de una “deuda” de 362,23 euros. La administración hace constar que a Aitor “le correspondía la prestación hasta el día 02/07/2023 y percibió el mes entero”.

'Vergüenza' y 'cara dura'

Esta madre coraje ha estallado ante la manifiesta injusticia de la administración. “Si ahora tengo que pagarles la diferencia, ¿por qué ellos no me pagan los meses no cobrados”, exclama.

Considera que es “una auténtica vergüenza que desde la solicitud de la dependencia hasta que la pagaron por primera vez pasaran 6 meses. Y ahora tengan la cara dura de pedirnos un mes menos dos días”.

Indignación general

Según esta afectada, el problema viene de que Aitor falleció el día 2 “y a los pocos días notificamos para que dieran de baja la dependencia”. Además, explica que el ayuntamiento “nos sigue haciendo la bonificación del IBI a pesar de que lo notificamos”. Así que “tuve que presentar otra instancia a la Generalitat para pedir que lo notifiquen al ayuntamiento”.

Ahora afirma que “tal vez si me hubiera callado hubiera seguido con la bonificación del IBI y no tendría que devolver los 362 euros. Pero no se puede ser legal”.

Ana ha recibido el calor de muchos internautas que comparten su indignación: "Vergüenza, qué mensaje tan falto de empatía y sensibilidad".

Se repiten los adjetivos como "vergüenza", "indignidad" y "desastre". También sorprende la gran cantidad de gente que cuenta su caso particular, y que denota que algo no está funcionando en la distribución de las recursos público en Cataluña.