La CUP coloca a Albert Botrán en el ayuntamiento de Gerona, con un sueldo de 45.900 €

Albert Botrán fue diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando los cupaires se quedaron sin representación. Botrán abandonó la primera línea para dedicarse a trabajar desde la base para la refundación del partido. El ayuntamiento de Gerona, gobernado por la CUP, ha anunciado ahora su contratación como nuevo coordinador de comunicación.

Botrán releva en el cargo a Martí Nadal, que accedió a la comunicación del ayuntamiento tras haber llevado la comunicación de la marca de la CUP Guanyem Girona. El exdiputado en el Congreso tiene también experiencia en el ámbito local, porque fue concejal en el Ayuntamiento de Molins de Rei. Su carrera institucional no acaba aquí, ya que también fue diputado en el Parlament y técnico en el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat.

La CUP de Gerona ha destacado la “experiencia y visión de estrategia” que Botrán aportará al ayuntamiento en esta nueva etapa. Botrás asume el mando de la comunicación en el ecuador de la legislatura, y a menos de dos años para las próximas elecciones municipales.

45.900 euros brutos de sueldo

El ayuntamiento de Gerona hace públicas las retribuciones del personal eventual para la presente legislatura (2023-2027). Estas retribuciones incluyen el aumento salarial del 2% aprobado por el pleno municipal el 14 de octubre de 2024. Según el documento, el cargo que asume Albert Botrán tiene una retribución de 45.900 euros brutos anuales.

Se trata de la escala salarial más alta dentro del organigrama del gobierno municipal, en el mismo rango, por ejemplo, que el jefe de gabinete de alcaldía. Está previsto que Albert Botrán tome el relevo en el cargo de manera oficial el próximo 16 de septiembre.

Su nombramiento plantea ahora dudas en el entorno de la CUP, que siempre se ha significado contra los enchufes y las puertas giratorias. Botrán recibe el cargo obedeciendo más a afinidades políticas que a criterios objetivos. Sobre todo teniendo en cuenta su experiencia política reciente, vinculada al fracaso electoral del 23-J.

Auge y caída de la CUP

Albert Botrán representa el auge y la caída de la CUP estos últimos diez años. Considerado uno de los cerebros del gran salto de la CUP en los albores del Procés, empezó a ser conocido como portavoz tras el éxito en las municipales de 2011. Esto le llevó a ser uno de los diez diputados que obtuvo la CUP en las elecciones al Parlament en septiembre de 2015.

Botrán representó la época dorada de la CUP junto a figuras como Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Benet Salellas, Josep Manuel Busqueta y Antonio Baños. Pero también encarnó su declive, cuando obtuvo junto a Mireia Vehí los peores resultados que les dejaron fuera del Congreso.