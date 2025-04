Los musulmanes de Lérida rezan en espacios públicos y rechazan abrir una mezquita

La comunidad musulmana de Lérida ha decidido no participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento para construir una nueva mezquita. El concurso, aprobado en noviembre de 2023, buscaba resolver la falta de un espacio adecuado para el culto de los musulmanes. La Paeria había ofrecido un terreno municipal en el polígono del Camí dels Frares, pero la licitación quedó desierta.

La asociación Ibn Hazm, la más numerosa de la ciudad, se ha visto obligada a rezar en espacios públicos desde hace años. Tras ser expulsados del Palau de Vidre en septiembre de 2023, buscaron una solución. Sin embargo, la propuesta de la Paeria no fue aceptada por los fieles debido al elevado coste del canon anual.

El alcalde Larrosa no dejará rezar en la calle

A pesar de una rebaja en el canon anual, de 61.156 a 40.054 euros, los musulmanes rechazaron la oferta. Los líderes de la comunidad argumentaron que no podían asumir dicho gasto. Además, criticaron la falta de información sobre los plazos del concurso, lo que también influyó en su decisión.

Ante esta situación, la comunidad de Ibn Hazm ha optado por reformar un local en la avenida Alacant como nuevo oratorio. Según el portavoz, este local será suficiente para cubrir sus necesidades religiosas. Además, afirmaron que con este espacio ya se sentirán bien atendidos y satisfechos.

El concejal de Derechos Civiles, Roberto Pino, expresó su tristeza por la deserción de la licitación. Según Pino, esta era una oportunidad para ofrecer un lugar de culto digno y seguro, es decir, para zanjar el problema. Ahora, la falta de un espacio de culto para los musulmanes seguirá siendo un desafío para la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa (PSC), advirtió que si no se cumplía con la licitación, no permitiría rezos en la vía pública. Pino, sin embargo, reiteró que "no se debe normalizar" esta situación. Así mismo, Pino insiste en que el Ayuntamiento sigue trabajando para encontrar una solución "que responda a las necesidades reales". La incógnita no es otra que cuáles son estas necesidades reales teniendo en cuenta las facilidades que ya se han ofrecido.