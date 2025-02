Junts vuelve a rendirse ante el PSOE y retira la cuestión de confianza a Pedro Sánchez

Nueva aunque no sorprendente reculada de Junts, que retirará la moción de confianza a Pedro Sánchez tras haber llegado a un acuerdo in extremis con el PSOE. La ejecutiva de Junts ha tomado esta decisión tras reunirse en Suiza con los socialistas y el mediador internacional, Francisco Galindo. “Hacemos confianza al mediador, no al PSOE ni a Pedro Sánchez”, ha justificado Jordi Turull en rueda de prensa este lunes.

Junts había exigido el cumplimiento de los compromisos en un plazo de 48 horas, a cambio de retirar la moción de confianza que tenía que celebrarse este martes. El mediador reconoció los incumplimientos del PSOE, pero pidió a Junts un nuevo esfuerzo para no propiciar una ruptura que podía ser definitiva. Finalmente, la dirección de Junts ha decidido volver a confiar en la palabra de los socialistas con nuevas promesas.

Junts ha valorado también la última concesión del PSOE. El Gobierno aprobará este martes el protocolo para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emita opiniones sobre la interpretación de las leyes en el Estado español.

Sin embargo, quedan en el aire las exigencias que Junts había puesto encima de la mesa para retirar la moción de confianza. Especialmente el traspaso integral a Cataluña de las competencias de inmigración, y una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en Waterloo. De momento, ni una cosa ni la otra.

Junts pierde más credibilidad

Con esta decisión, el partido de Carles Puigdemont ha gastado otra bala en su estrategia de supuesta intransigencia hacia el PSOE. Junts amenazó con la moción de confianza en diciembre tras constatar los reiterados incumplimientos de los acuerdos con los socialistas.

Pese a que lo anunciaron a bombo y platillo como un punto de inflexión en sus relaciones con el PSOE, han acabado demostrando que era otro tiro al aire. Fuegos de artificio que erosionan cada vez más la credibilidad de Junts y de Carles Puigdemont en su nueva andadura. Lo pero es que no ha sorprendido a nadie, porque nadie confiaba en que la amenaza fuera real.

La polémica decisión se suma a otra de controvertida, la de no romper el cordón sanitario contra Sílvia Orriols en Ripoll. Lo anunciaron tras valorar encuestas internas que desaconsejaban la operación por sus consecuencias electurales.

Las útlimas decisiones de Junts dejan entrever la continua improvisación de un partido desorientado y sin una estrategia clara. Justifican la ruptura del cordón sanitario en Ripoll para no pactar con el 155 (PSC). Pero al mismo tiempo mantienen la respiración asistida a Pedro Sánchez, que sigue siendo el principal soporte de Salvador Illa en Cataluña.

Pedro Sánchez respira

Más allá de pequeñas concesiones, hasta ahora el PSOE no ha podido o no ha querido dar a Junts los peces gordos que pedía. La amnistía sigue sin aplicarse, Pedro Sánchez se resiste la foto con Puigdemont, y las competencias en inmigración siguen en Madrid.

Todo esto parece beneficiar a Pedro Sánchez, que obtiene una vida extra con la decisión retirar la moción de confianza. No es nada baladí, teniendo en cuenta la situación desesperada en la que se encuentra su Gobierno. Y sobre todo viendo los resultados de las elecciones alemanas de hoy, y como acabaría el PSOE si ahora hubiera elecciones en España.