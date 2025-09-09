El Gobierno de Túnez desmiente el ataque a la Flotilla hacia Gaza

La Flotilla Global Sumud denunció este martes un supuesto ataque contra una de sus embarcaciones principales, atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. Según los tripulantes, un dron habría impactado contra el buque y provocado un incendio a bordo. La organización aseguró en un comunicado que “todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo”. La Flotilla interpreta el incidente como una maniobra de intimidación destinada a frustrar la misión rumbo a Gaza.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades tunecinas desmiente esta versión. La Dirección General de la Guardia Nacional emitió un comunicado en el que negó categóricamente que se hubiera producido un ataque con dron. Según esta versión, el fuego se originó en los chalecos salvavidas de la embarcación y pudo estar relacionado con la explosión accidental de un encendedor o una colilla. En este sentido, el Gobierno de Túnez descartó cualquier “acto hostil o ataque externo”.

Versiones contrapuestas

La contradicción entre ambas versiones se ha visto acompañada por un tercer elemento. Las imágenes difundidas en redes sociales que muestran cómo una bola de fuego cae sobre la embarcación en el momento del incendio:

Este detalle ha reforzado una teoría alternativa: que no se trató de un proyectil disparado por un dron, sino de una bengala encendida que, al caer sobre el barco, habría provocado un fuego localizado. La hipótesis de la bengala explicaría por qué el incidente causó llamas visibles pero no destrozos estructurales importantes.

Como es evidente, el impacto de un dron habría destrozado el barco, pero las propias autoridades de Túnez aseguran que el barco no ha sufrido daños estructurales. Sir más lejos, el barco podrá continuar navegando mañana miércoles. Así mismo, la hipótesis de la bengala cuestionaría la afirmación inicial de la Flotilla de que el incendio se habría originado dentro del propio navío.

En cualquier caso, los hechos siguen sin estar plenamente esclarecidos. Mientras la Flotilla sostiene que fue víctima de un ataque, el Gobierno de Túnez insiste en que se trató de un accidente. Lo que es seguro es que la Flotilla Global Sumud ha conseguido determinar parte de la agenda mediática.