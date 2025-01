La Generalitat quiere multar con 900 euros a Ignacio Garriga (Vox) por dar su opinión

Sigue la persecución a líderes políticos que molestan al establishment político en Cataluña. La última víctima ha sido Ignacio Garriga, que ha denunciado que la Generalitat quiere multarle por expresar su opinión en las redes sociales.

El líder de Vox en Cataluña ha explicado que la Consejería de Igualdad y Feminismo ha propuesto una multa contra él por una publicación del pasado 4 de marzo de 2024. "Hay que elegir: o ley islámica o leyes nacionales. Eso es lo que está en juego. Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos", escribió Garriga en su cuenta de X.

Ahora, la Generalitat ha abierto un expediente al dirigente de Vox y propone una multa de 900 para él. Garriga ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la decisión del Govern, que considera "una barbaridad".

"Están más nerviosos que nunca porque saben que estamos ganando", ha añadido el diputado. "Que lo tengan muy claro, no van a silenciarnos", ha advertido Ignacio Garriga, a la vez que rompía la notificación que le ha llegado. Una notificación emitida por la llamada 'Oficina para la Igualdad de trato y no discriminación', a la que el líder de Vox ha definido cómo "órgano censor de la Generalitat".

"Lo diré las veces que haga falta. No tenemos por qué aceptar aquellas culturas que atacan la dignidad de las mujeres. Que quieren imponernos una ideología político-religiosa y que odian nuestra forma de vivir y relacionarnos", ha añadido. El vídeo que ha publicado Ignacio Garriga va acompañado de la siguiente frase. "Que me multen las veces que haga falta: No quiero que Cataluña sea Argelia ni Marruecos. No quiero menús halal. No quiero a las mujeres con burka. No quiero inseguridad en las calles".

Segundo líder político que multa la Generalitat

Ignacio Garriga se ha convertido en la segunda víctima de la persecución de la Generalitat a líderes políticos que opinan distinto. Hace unos meses, Sílvia Orriols fue multada con 10.001 euros por decir en un programa de televisión que "los valores del Islam son incompatibles con Occidente". Ahora, es el líder de Vox el que recibe una notificación de multa por parte del Govern. Eso sí, se trata de unas sanciones que las víctimas recurrirán ante la justicia, que será la encargada de dictaminar si se amparan en la libertad de expresión.