Crece el mal rollo entre los partidos del cordón sanitario en el Parlament

La decisión de Junts de no apoyar la moción de censura contra Sílvia Orriols en Ripoll sigue trayendo cola. Ahora se mira con lupa cada votación en el Parlament, no fuera que alguno de los partidos del llamado ‘pacte antifeixista’ se equivocara en alguna votación.

Es lo que ha sucedido este jueves. Una votación en la sesión parlamentaria de este jueves ha provocado reproches entre partidos integrantes del cordón sanitario. Junts ha aprovechado para pasar facturas a los partidos que estos últimos días les habían acusado de hacer el juego a la “extrema derecha”.

La situación se antoja verdaderamente anómala, porque implica que ahora los partidos actúan con miedo en Cataluña. No votan por si una moción les parece buena para Cataluña o no, sino para quedar bien o para que no les acusen de esto o lo otro.

La polémica ha saltado por el rechazo del concierto económico catalán, que Junts propuso a través de una moción en la cámara catalana en el pleno de ayer. La moción fue rechazada por los 70 votos en contra de PP, Vox, Aliança Catalana… y PSC.

Junts ha estallado contra la decisión de los socialistas de votar junto a Vox y Aliança Catalana en esta moción.

Junts ataca al PSC

Los vicepresidentes Josep Rius y Antoni Castellà han atacado duramente al PSC. Rius ha pedido a los “promotores” del ‘pacte antifeixista’ que actúen ahora con la misma contundencia que lo hicieron con Junts en Ripoll. Castellà ha sido más sutil, refiriéndose al “cordón sanitario contra la soberanía de Cataluña”.

El director de comunicación de Junts, Pere Martí, también ha dicho la suya: “Contra Cataluña, el PSC se salta el cordón sanitario”. El diputado Agustí Colomines no solo ha criticado la posición del PSC, sino también la de Aliança Catalana: “Es increíble que los de la extrema derecha voten contra el concierto económico de Cataluña”.

Lo que deja ver esta nueva disputa es que el cordón sanitario hace aguas. Nació para ser un dique de contención de la “extrema derecha”, y ha acabado siendo una evidencia más de la decadencia del procesismo y sus adláteres. En lugar de la pretendida unidad, ahora es un instrumento más de disputa entre los partidos que lo integran.

Lógica perversa

Desde el principio parecía que Junts estaba con calzador en el pacto y que lo firmaba a regañadientes. Pero la posición del PSC también es incómoda por sus evidentes diferencias con el resto de formaciones. Cuando las contradicciones se han evidenciado, el cordón sanitario ha saltado por los aires a las primeras de cambio.

La lógica del cordón sanitario es perversa porque, por ejemplo, ayer obligaba al PSC a votar a favor del concierto económico solo para no votar junto a Vox y AC. Y así con todo. Al final resulta comprensible que los partidos se lo acaben saltando.