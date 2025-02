Catalunya Ràdio defiende ocultar el origen de los delincuentes para 'no estigmatizar'

La sucesión de varios homicidios en pocos días ha vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad en Cataluña. El tema ha sido abordado en Catalunya Ràdio. La exdiputada Montserrat Nebrera emitió una opinión cada vez más aceptada socialmente pero aún con muchas reticencias en el establishment mediático.

Señaló tres problemáticas que suelen estar detrás de los crímenes violentos: los clanes familiares, las bandas juveniles y el tráfico de drogas. Recordó que en todos estos casos el origen suele ser un factor importante.

Pero el presentador del programa, Ricard Ustrell, le cortó rápidamente para imponer el canon de la cadena.

“Tenemos que intentar no atribuirlo a colectivos determinados, porque no hacemos ningún favor”, dijo el presentador. Insistió en que “tenemos que separar” el auge de la delincuencia del origen de los delincuentes. “También podríamos decir que son jóvenes, que son cojos o que son no sé qué”, argumentó.

El exdirector de TV3, Vicent Sanchís, le rebatió que la juventud o la cojera no son factores relevantes de la delincuencia. En cambio, el origen sí ayuda a entender algunas modalidades delictivas. “Tenemos que evitar estigmatizar ciertos colectivos, pero tenemos la obligación de explicar lo que está pasando”, dijo Sanchís.

Lección de periodismo a Ustrell

Ustrell insistió en que el origen no determina el delito, pero Nebrera y Sanchís le dejaron sin argumentos.

“Estos colectivos tienen un modus operandi concreto y no puede ser ignorado por quien tiene la responsabilidad de prevenir”, apuntó la exdiputada. Una vez gastado este cartucho, el presentador sacó el argumento de la situación económica.

“Por qué destacas el origen y no por ejemplo la condición económica”, apuntó Ustrell. “La gente no es más o menos violenta porque sea pobre”, rebatió Nebrera, “pero hay modos operandi asociados a ciertos colectivos”. Y matizó que “evidentemente dentro del colectivo hay gente que delinque y gente que no”.

Los tertulianos le recordaron al presentador que su obligación es informar, y que no puede ocultar información por miedo a estigmatizar.

Esto es especialmente grave teniendo en cuenta que Ricard Ustrell dirige el programa informativo de las mañanas en la radio pública. Y uno de los más escuchados en Cataluña.

Informar sobre el origen

Este tipo de argumentos han quedado tan obsoletos que incluso gente poco sospechosa de ser de derechas empiezan a desmontarlos. Hace poco una experta dejó en evidencia a Jordi Basté en RAC1. Afirmó que ocultar el origen de los delincuentes ya no funciona y acaba generando el efecto contrario.

"Si ocultamos el origen no contribuimos a no estigmatizar sino a no entender lo que está pasando", apuntó Vicent Sanchís. "Los traficantes no vienen a Cataluña porque tengan hambre, sino porque saben que pueden delinquir", agregó Montserrat Nebrera.

Dos opiniones de sentido común ante un Ustrell desarmando que acabó sacando la bandera blanca.