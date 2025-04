Las guarderías de Barcelona no sirven cerdo por 'una alimentación más inclusiva'

La adaptación de los menús de las guarderías de Barcelona a los niños musulmanes está causando indignación. La polémica ha cogido vuelo porla pregunta que dirigió la exdiputada Sonia Sierra al ayuntamiento de Barcelona. “¿Nos podéis explicar, por favor, por qué no se sirve cerdo en las escuelas infantiles”, preguntó.

Sierra compartió la página del ayuntamiento donde se especifica que “en las guarderías no se consume carne de cerdo ni derivados”. La polémica ha suscitado muchas reacciones.

“Si hacen esta barbaridad es porque en esos colegios la gran mayoría de los niños son marroquíes. Si no es así y la mayoría son españoles, no entiendo cómo los padres no se plantan”, dice uno de los comentarios. Acusan a los políticos catalanes, en este caso al ayuntamiento de Barcelona, de haberse vendido al islam.

Polémica respuesta del ayuntamiento de Barcelona

Otra persona, Eva García, ha preguntado también al ayuntamiento de Barcelona por qué no sirven cerdo en las guarderías. El ayuntamiento le ha respondido. Eva ha decidido compartir la respuesta, que no tiene desperdicio.

Responden que “no ofrecemos carne de cerdo en nuestros menús para poder proporcionar una alimentación más inclusiva y adaptada a las realidades diversas de los alumnos”. Especifican que se trata de “motivos culturales y religiosos”. El ayuntamiento se remite a la Instrucción sobre la diversidad alimentaria de los comedores sociales en los centros educativos.

La respuesta viene firmada por el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Eva García pone en duda la decisión. “Una comida inclusiva que excluye alimentados que comen los no musulmanes es discriminación”, afirma.

Esta respuesta ha vuelto a causar mucha indignación. Apuntan que “somos imbéciles” y que “nos estamos cargando el sector cárnico para complacer a los seguidores de una religión excluyente”. “Discriminación” es la palabra que más se repite en los comentarios.

¿Islamización de Cataluña?

No es la primera vez que aparece una polémica así. El ayuntamiento de Lérida tuvo que dar marcha atrás después de eliminar el cerdo del menú del comedor social. Inicialmente se obligó a servir solo carne halal, lo cual generó una avalancha de críticas.

Estos dos casos demuestran el cansancio de la gente ante las reiteradas concesiones de los poderes públicos con los musulmanes. Se está instalando la idea de que hay un proceso paulatino de islamización de Cataluña. Mucha gente cree que está habiendo una sustitución cultural que está desplazando las tradiciones y costumbres catalanas.