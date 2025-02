Alejandro Fernández (PP) retrata la hipocresía del Govern con las nucleares

El PP ha trasladado al Parlament de Cataluña el debate sobre las centrales nucleares, que se discute estos días en el Congreso de los Diputados. Los populares han presentado una proposición no de ley para que España mantenga su parque de nucleares. Quieren impedir así el inminente desmantelamiento de las centrales nucleares, pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019.

El debate ha llegado hasta la sede parlamentaria de Cataluña, una región que mantiene aún un alto grado de dependencia de la energía nuclear. De hecho, Junts ha respaldado la propuesta de los populares recordando que uno de cada tres catalanes consume energía nuclear. Alejandro Fernández, líder de los populares catalanes, ha retratado la hipocresía del Govern de la Generalitat esta mañana en el pleno del Parlament.

'Salvaje imprudencia'

Alejandro Fernández ha acusado al actual gobierno “y a sus predecesores” de una política energética “tan desastrosa” como la gestión del agua. Para sostener su argumento ha dado “unos datos demoledores”.

Como que “en Cataluña sólo el 13% de la electricidad procede de las renovables, cuando la media española es del 52%”. O que “solo un 1,2% de la fotovoltaica y un 1,2% de la eólica en España proceden de Cataluña”. También ha recordado que el 56% de la energía en Cataluña es nuclear.

El diputado le ha recordado al President de la Generalitat, Salvador Illa, que "la dependencia energética del exterior nos cuesta a los catalanes diez mi millones de euros anuales".

Por eso ha considerado una “salvaje imprudencia” que “ante semejante catástrofe en renovables” quieran desmantelar las nucleares. Para Fernández, se trata de "una nueva manifestación de su cultura del 'no' a todo".

Critica que "ustedes dicen no a las nucelares, pero acaban diciendo renovables tampoco". En cambio, el PP dice "sí a las dos, porque no son excluyentes y necesitamos las dos". Ha acabado advirtiendo a Salvador Illa que "van ustedes al desastre", y que "Cataluña necesita un Presidente, no una terapia de autoayuda".

Salvador Illa se apoya en los planes de la UE

Illa ha admitido que “se pueden hacer mejor las cosas” con las renovables, pero se ha mostrado optimista con “algunos proyectos en el futuro”. Se ha mostrado “seguro” de que “en tres o cuatro años daremos un salto adelante”.

Illa ha aprovechado para alinearse sin fisuras con la política de descarbonización de la UE. “Más Merkel y menos Trump”, ha afirmado. Ha añadido que “el futuro es de las renovables” y que “afortunadamente vivimos en un país que tiene recursos naturales suficientes”.