Sorpresa con lo que Bibiana Fernández ha destapado sobre el caso de Anabel Pantoja

Bibiana Fernández ha comentado en TardeAR la situación por la que atraviesa Anabel Pantoja. La colaboradora ponía el acento en lo incómodo que puede resultar para la sobrina de Isabel Pantoja y para su pareja el hecho de estar en el centro del foco mediático. La también actriz dejó claro que hace falta tener un poco de empatía con Anabel, quien se enfrenta a unos momentos delicados y más con un bebé de pocos meses.

"No entender, desde fuera, la presión que está sometida esa familia con una niña en el hospital y este avispero de periodistas...", se quejaba Bibiana Fernández sobre la citada situación.

Hasta el momento, la tertuliana de Telecinco, lejos de cuestionar la actitud que Anabel está teniendo con los medios, se ha puesto de su lado.

Bibiana Fernández se ha mostrado comprensiva con lo que Anabel Pantoja está viviendo

En los últimos días, Anabel no ha ocultado que se siente cansada de la presión mediática a la que está sometida. Un hecho que incluso le llevó a estallar con la prensa. La influencer se quejó de que los reporteros captaron el momento en el que acudía al ambulatorio para coger una cita médica.

La andaluza denunció lo sucedido a través de Instagram: "que tengan que venir a retransmitir y grabar algo tan íntimo me parece traspasar límites", afirmó.

"Ya no puedo más", se lamentó de nuevo insistiendo en lo complicado que es intentar hacer vida normal como es su deseo. Una experiencia que Bibiana Fernández parece comprender a la perfección. Por esta razón, la colaboradora de Mediaset ha insinuado en varias ocasiones que lo correcto sería dejar a Anabel Pantoja y a su pareja tranquilos.

Bibiana comprende el nerviosismo que pueda sentir Anabel, pero no solo ella, sino el resto de su familia que no se ha separado de su lado en todo este tiempo. "Es normal que haya tensiones" apuntaba Bibiana Fernández de lo más comprensiva, y añadía: "Lo raro es que no muerdan".

Anabel ha reconocido sentirse sobrepasada por la presión mediática

Lo cierto es que las últimas informaciones apuntan a que la pareja se mantiene tranquila en cuanto al proceso judicial se refiere. Si bien están siendo investigados por un presunto delito de malos tratos a su hija Alma, a Anabel y a David lo que les preocupa es otra cosa.

Según el círculo cercano a la sobrina de la tonadillera Anabel y el padre de su hija "solo están agobiados por la presión mediática". Según ellos, la investigación concluirá y finalmente se demostrará que son inocentes.

Mientras tanto, la realidad es que la hija del desaparecido Bernardo Pantoja se encuentra con los reporteros desde hace semanas haciendo guardia a las puertas de su casa. Una situación a la que no se ha acostumbrado y que, parece, va para largo.