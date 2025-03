Ya es oficial: Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, ha dado el paso definitivo

Omar Sánchez dejó claro hace varias semanas que mostraba su apoyo a su exmujer Anabel Pantoja. El windsurfista hizo público su deseo de que la hija de la que fuera su pareja se recuperara lo antes posible cuando la pequeña Alma se encontraba en el hospital. Ahora que la niña ya se recupera junto a sus padres, Sánchez ha dado pistas de si se ve o no teniendo descendencia.

El canario, que hace unos días se convirtió en noticia por ciertas coincidencias en sus publicaciones en redes con las de su ex, ahora ha reaparecido con un bebé en brazos. Omar Sánchez subía a su muro una bonita imagen en la que aparece con un niño que podría tener los mismos meses que la hija de Anabel Pantoja.

El deportista, junto a esta tierna fotografía quiso reflexionar sobre su futura paternidad. "¿Me tocará ser papi en breve?", se pregunta sin aclarar quiénes son los padres de la criatura a la que acuna tiernamente.

Omar Sánchez siembra la duda sobre su futura paternidad

Lo cierto es que Omar lleva varias semanas alimentando las especulaciones. A raíz de ciertas reflexiones y la publicación de stories en los que él y Anabel aparecían en la misma playa y con la misma canción de fondo, saltaban las alarmas.

El ex de Anabel confesaba con ilusión que sentimentalmente está enamorado. "Sin buscarlo, encontré un pedacito de paz en forma de persona. Energía bonita, alma tranquila y un corazón enorme", escribía en redes.

A continuación, Omar dejaba una frase con la que podría referirse a su breve matrimonio con la sobrina de Isabel Pantoja. "La vida nos enseña que querer también es dejar ir. A veces, aunque duela, hay que soltar; no porque no se quiera, sino porque no es el momento".

Omar Sánchez ha dejado a la vista que vuelve a estar enamorado

Desde que Anabel Pantoja y Omar Sánchez anunciaran su separación a principios de 2022, el canario no ha dejado de buscar el amor. Con Raquel Lozano vivió un breve romance de verano. Más tarde, y gracias a su participación en Pesadilla en el paraíso, conoció a Marina Ruiz.

Una historia de amor televisada que finalizaba en mayo del año pasado. Esta ruptura sumió a Omar en una profunda tristeza de la que habló en sus redes sociales. Desde entonces, se centró en su familia, amigos y sus nuevos retos profesionales.

Fue hace pocas semanas cuando decidía dar un paso más y publicaba una imagen de su nueva pareja. Si bien aparecía de espaldas, Omar confirmó que era con esta misteriosa mujer con quien celebró el día de los enamorados acudiendo a un restaurante. Ahora solo queda esperar para saber si es ella la persona con la que el canario se estrenará como padre.