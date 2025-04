Ya es oficial: Antonio David Flores descubre algo de María Patiño que cambiará todo

Antonio David Flores se ha hecho eco del tuit que María Patiño publicó hace unos días en el que se refería a él. "Última noticia del día, he ganado de forma definitiva al pájaro. Un beso y buenas noches", escribió la gallega en su perfil de X.

Unas palabras que no han sentado nada bien al ex de Rocío Carrasco, quien califica a la presentadora de profesional de la mentira. Además, Flores, que recordaba la intención que Patiño tiene de destruirle, argumentaba que no se había documentado antes de hablar sobre él públicamente.

MARIA PATIÑO DICE....

El exguardia civil leía a sus fieles el mensaje de la periodista en el que celebra lo que para ella es su victoria. "Vuelve a insultarme y mofarse de mí", expresaba el youtuber, a quien no le gustó nada el calificativo 'pájaro' con el que María se había referido a él.

Antonio David, muy serio, quiso dejar claro que la presentadora "no es que haya ganado, sino más bien todo lo contrario". Además, afirmó que la que fuera presentadora de Sálvame reconoció que había mentido cuando habló sobre él y que dio una información falsa.

Hay que remontarse a 2021 para llegar al origen de este enfrentamiento. Entonces Patiño hizo un comentario en Socialité tras emitirse la docuserie de Rocío Carrasco. Un espacio en el que la hija de Rocío Jurado exponía su versión de los hechos ante lo ocurrido con el padre de sus hijos.

Cuando se estrenó el citado documental, se informó de que aparecieron carteles del extertuliano en los que se le tachaba de 'maltratador'. Patiño, al conocer este hecho, aseguró que fue Flores quien los habría pegado con el fin de "dar pena y victimizarse". Una afirmación que rectifico días después, pero tras la que Antonio David decidió demandarla.

En 2023, el juez acordó con María Patiño que la fianza solicitada por el padre de Rocío Flores en concepto de indemnización por daños ascendía a 120.000 euros. Si bien la periodista gallega se negaba a entregar tal cantidad, la justicia retuvo el importe solicitado hasta que se diera la primera resolución. Un dinero que finalmente le fue reembolsado.

"Estoy muy contenta porque me han devuelto los 120.000 euros que me había retenido el juzgado", aseguró la comunicadora en Ni que fuéramos.

En septiembre de 2024 la presentadora anunciaba que había sido absuelta por la demanda interpuesta por el exmarido de Rocío Carrasco por calumnias e injurias.

Ha sido ahora cuando Antonio David ha querido dejar claro que su señoría le dejó claro a Patiño que había cometido mala praxis al no contrastar sus palabras. El ex guardia civil ha acusado ahora a la gallega de "dejadez profesional".

Además, insistía en el hecho de que Patiño reconociera en sede judicial que había mentido y que su intención no era hacer daño. "En realidad no ha ganado nada, y sigue mintiendo", apuntaba el youtuber. "Tienes credibilidad cero, eres la gran profesional de la mentira", repetía Flores.

El que fuera colaborador de Telecinco considera que María tuvo miedo a ser condenada judicialmente y a pagar los 120.000 euros que se solicitaron.

Tras leer lo que María Patiño compartía en redes sobre la sentencia judicial, Antonio David, lejos de quedarse callado, sentenciaba a la periodista. Con sus palabras, el ex de Rocío Carrasco vuelve a dejar claro que, según él, la periodista es una comunicadora de mentiras.