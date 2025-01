Última hora sobre Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera: ‘Lo bien que me iría si…’

Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, ha comenzado el 2025 con un gesto especial que no ha pasado desapercibido para nadie. La joven ha elegido la isla de Lanzarote para despedir el año junto a Blanca Romero, lugar desde donde la actriz dio las Campanadas en Telecinco.

Un momento en el que Lucía Rivera aprovechó para dar su última hora y confesar: “Lo bien que me iría si fuese una chica sonriente”. La joven compartió detalles de este viaje familiar en sus redes sociales, generando gran interés entre sus fans. Además de disfrutar de la compañía de su madre, la modelo sorprendió al llevar consigo a su novio. Un detalle que no pasó inadvertido.

A través de varias historias en Instagram, Lucía Rivera mostró cómo transcurrió su estancia en Lanzarote. En una de las publicaciones, la joven compartió un divertido momento en el que intentaba leer un libro mientras su novio jugaba al ping-pong, sin dejarla disfrutar de la tranquilidad. “Una busca tranquilidad, pero…”, escribió Lucía, dejando entrever su sentido del humor ante la situación.

Última hora sobre Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera

Sin embargo, no fue este el único detalle que llamó la atención. En otra publicación, la modelo compartió una reflexión que sorprendió a muchos por su sinceridad.

“De vez en cuando pienso en lo bien que me iría si fuera una chica siempre sonriente y sin complicaciones. Pero no lo soy y no es que me vaya mal”, confesó.

Estas palabras han generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes valoran su naturalidad y sinceridad. Aunque Lucía Rivera admite que su forma de ser a veces choca con su deseo de llevar una vida tranquila, también parece estar cómoda con su personalidad compleja y auténtica.

Lucía Rivera se abre a través de sus redes sociales

Este lado más personal de Lucía Rivera no es algo que comparta con frecuencia, por lo que esta apertura ha sido una sorpresa para muchos.

Tras este viaje, Lucía Rivera comienza el 2025 con energías renovadas y muchas expectativas. Además de sus compromisos profesionales, este inicio de año parece marcar un momento de introspección para la modelo, quien está aprendiendo a equilibrar su vida y sus aspiraciones.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cada paso de su vida, valorando tanto sus reflexiones como los momentos más espontáneos que comparte. Sin duda, Lucía sigue siendo una figura que despierta interés y admiración en las redes sociales.